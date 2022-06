N.Y. Yankees 5, Detroit 4

E_Schoop (2), H.Castro (4). DP_Detroit 0, New York 1. LOB_Detroit 5, New York 8. 2B_Cameron (2), Báez (9), W.Castro (5), Donaldson (9). HR_Gallo (6). SB_Kiner-Falefa (8), Rizzo (5). SF_Donaldson (2).

IP H R ER BB SO

Detroit García 5 4 2 2 1 4 Lange 1 2-3 2 1 1 2 1 Fulmer 1 1-3 0 1 0 1 2 Soto L,2-3 1 1-3 1 1 0 0 2

New York Montgomery 6 1-3 5 2 2 1 5 Schmidt 1 1 1 1 1 1 M.Castro BS,0-1 2-3 2 1 1 0 1 Wa.Peralta 1 0 0 0 0 0 King W,3-1 1 0 0 0 0 3

Schmidt pitched to 2 batters in the 8th.

HBP_Fulmer (Rizzo). WP_M.Castro.

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Ryan Blakney; Second, Ryan Additon; Third, Adrian Johnson.

T_3:24. A_38,030 (47,309).