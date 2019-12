N.Y. Rangers 5, Carolina 3

Carolina 1 1 1 — 3 N.Y. Rangers 1 3 1 — 5

First Period_1, Carolina, Wallmark 6 (Teravainen), 5:15. 2, N.Y. Rangers, Zibanejad 11 (Kreider, DeAngelo), 16:31 (pp). Penalties_Kreider, New (Tripping), 10:09; Fox, New (Delay of Game), 14:01; Foegele, Car (Interference), 16:24.

Second Period_3, N.Y. Rangers, Kreider 10 (Zibanejad), 1:27. 4, N.Y. Rangers, Panarin 20 (Trouba, Chytil), 7:29. 5, N.Y. Rangers, Zibanejad 12 (DeAngelo, Panarin), 13:14 (pp). 6, Carolina, Pesce 3 (McGinn, Wallmark), 17:11. Penalties_Strome, New (Hooking), 2:39; Lemieux, New (Tripping), 4:37; Edmundson, Car (Slashing), 9:36; Gardiner, Car (Interference), 12:18.

Third Period_7, Carolina, Aho 21 (Niederreiter, Edmundson), 1:40. 8, N.Y. Rangers, Strome 7 (Trouba, Panarin), 13:49. Penalties_Aho, Car (Slashing), 4:12; Kreider, New (Illegal Check to Head), 16:54.

Shots on Goal_Carolina 15-13-14_42. N.Y. Rangers 9-10-5_24.

Power-play opportunities_Carolina 0 of 5; N.Y. Rangers 2 of 4.

Goalies_Carolina, Reimer 8-5-0 (24 shots-19 saves). N.Y. Rangers, Lundqvist 8-8-3 (42-39).

A_17,498 (18,006). T_2:34.

Referees_Francis Charron, Marc Joannette. Linesmen_Steve Barton, David Brisebois.