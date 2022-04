N.Y. Mets 6, Arizona 2

E_Alcántara 2 (3), Herrera (4). DP_New York 0, Arizona 1. LOB_New York 8, Arizona 5. 2B_S.Marte (2), Guillorme (1), Ahmed (1), Perdomo (2). HR_Davis (1), Walker (4).

IP H R ER BB SO

New York Megill W,3-0 6 2-3 5 2 2 1 7 Lugo H,3 1 1-3 1 0 0 0 0 Rodríguez 1 0 0 0 0 2

Arizona Bumgarner 5 4 1 0 0 4 Wendelken L,0-1 1 1 1 1 0 1 Uceta 2-3 1 2 2 2 0 Widener 1 1 1 1 0 1 Pérez 1-3 2 1 0 0 0 Martin 1 1 0 0 0 0

Widener pitched to 3 batters in the 8th.

HBP_Uceta (McCann), Widener (S.Marte).

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Nick Mahrley; Second, Rob Drake; Third, Will Little.

T_2:56. A_23,570 (48,686).