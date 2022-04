N.Y. Mets 3, San Francisco 1

DP_San Francisco 1, New York 0. LOB_San Francisco 4, New York 7. 2B_Lindor (4), Escobar (6).

IP H R ER BB SO

San Francisco Webb L,1-1 3 2-3 6 3 3 3 1 Long 1 1-3 0 0 0 0 2 Littell 1 1 0 0 0 1 Brebbia 1 0 0 0 0 0 Y.Marte 1 1 0 0 0 3

New York Scherzer W,3-0 7 1 1 1 3 10 Dr.Smith H,3 1 1 0 0 0 0 May S,1-1 1 0 0 0 0 1

WP_Webb.

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Clint Vondrak; Second, Alfonso Marquez; Third, Sean Barber.

T_2:41. A_27,490 (41,922).