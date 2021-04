First Period_1, San Jose, Burns 6 (Balcers, Hertl), 12:02. 2, Minnesota, Zuccarello 10 (Hartman, Johansson), 14:35 (pp). 3, Minnesota, Eriksson Ek 14 (Greenway, Foligno), 15:11. 4, Minnesota, Parise 7 (Bonino, Brodin), 15:47. Penalties_Ferraro, SJ (Hooking), 12:35; Karlsson, SJ (Delay of Game), 18:40; Hertl, SJ (Cross Checking), 19:11.

Second Period_5, Minnesota, Kaprizov 17 (Zuccarello), 1:14. 6, Minnesota, Sturm 6 (Soucy), 19:11. Penalties_San Jose bench, served by Donato (Delay of Game), 19:11.

Third Period_7, San Jose, Kellman 1 (Donato, Labanc), 17:45. Penalties_Soucy, MIN (Tripping), 9:33; Dumba, MIN (Interference), 15:38.

Shots on Goal_San Jose 9-8-11_28. Minnesota 17-7-4_28.

Power-play opportunities_San Jose 0 of 2; Minnesota 1 of 4.

Goalies_San Jose, Jones 15-12-2 (24 shots-19 saves), San Jose, Korenar 0-1-0 (4-4). Minnesota, Kahkonen 13-7-0 (28-26).

A_3,000 (18,064). T_2:23.

Referees_Gord Dwyer, Chris Lee. Linesmen_Tyson Baker, Ryan Galloway.