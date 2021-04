Miami 5, San Francisco 2

E_Berti (1), La Stella (1). DP_Miami 2, San Francisco 0. LOB_Miami 4, San Francisco 3. 2B_A.Dickerson (1), Belt (3). 3B_C.Dickerson (1). HR_Berti (1), Aguilar (2), Yastrzemski (4). SF_Berti (1).

IP H R ER BB SO

Miami López 6 2 1 1 1 7 Bass 1 1 0 0 0 1 Floro W,1-1 1 0 0 0 0 0 García 1 2 1 1 0 0

San Francisco Gausman 8 2 1 1 1 11 Santos L,0-1 0 2 3 3 1 0 Peralta 1 2 1 1 0 1

Santos pitched to 3 batters in the 9th.

WP_López.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Marty Foster; Second, Jim Wolf; Third, Shane Livensparger.

T_2:46. A_8,282 (41,915).