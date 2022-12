Messi y carácter, cartas fuertes de Argentina en el Mundial

DOHA (AP) — La imagen de Lionel Messi con sangre en el labio, el uniforme embarrado y un enojo desmedido contra los rivales tras el pase a las semifinales del Mundial refleja el espíritu combativo de Argentina, un atributo igual de importante que su juego.

A los 35 años, Messi demuestra su vigencia, bate récords y eclipsa a todo aquel que pretenda desplazarlo — sea Neymar, Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo — en cada actuación de la Albiceleste en Qatar, su quinta y probablemente última Copa del Mundo.

El capitán fue otra vez elegido figura en la victoria 4-3 ante Holanda en la tanda de penales el viernes por los cuartos de final. Dio una asistencia, anotó dos penales y fue el jugador más desequilibrante en el campo. Nada nuevo.

Pero Messi también mutó en un guerrero tras el empate 2-2 de Holanda en tiempo adicional, dispuesto a todo en la que podía ser su última batalla en el gran escenario.

Si la corrección deportiva fue su marca a lo largo de la carrera, los gestos dirigidos al técnico neerlandés Louis van Gaal, los insultos al delantero Wout Werghorst y las quejas contra el árbitro español Antonio Mateu Lahoz tras el partido dan cuenta de una versión de Messi más parecida a la leyenda Diego Maradona, tan desequilibrante con los pies como con la lengua.

Es también la marca que distingue a un equipo que al margen de sus méritos deportivos —Argentina ha sido superior a todos los rivales que enfrentó — ha dado muestras de un fuerte temperamento para sobrevivir entre los cuatro mejores del torneo. Su próximo rival será Croacia.

“Argentina está entre los cuatro mejores del mundo porque demuestra que sabe jugar cada partido con las mismas ganas y la misma intensidad”, valoró Messi. “Entiende los momentos del partido. Cuando tiene que jugar, lo hace. Cuando tiene que defender, también”.

LO QUE FUNCIONÓ

La fuerte personalidad de su arquero Emiliano Martínez, que tras el impensado empate de los neerlandeses fue determinante en la tanda de los penales al contener los disparos de Virgil van Dijk y Steven Berghuis, otra vez apelando a recursos poco convencionales para distraer a los rivales.

Lo mismo había hecho en la semifinal contra Colombia de la Copa América 2021, en la que la Albiceleste cortó una racha de 28 años sin títulos.

“Algo que aprendí del fútbol es que se habla en la cancha, ellos hablaron mucho antes del partido y eso me dio mucha energía”, expresó “Dibu” en referencia a los comentarios previos de van Gaal sobre que sus dirigidos estaban mejor preparados para una eventual definición por penales. “Vos no podes hablar tanto antes de los partidos y pretender salir ganando, eso me hizo más fuerte y después del partido se lo dije” .

El partido ante Holanda se había presentado en la previa como una batalla táctica entre el técnico más veterano del Mundial, Louis van Gaal (71), y su colega argentino Lionel Scaloni, el más joven del certamen con 44 años.

Scaloni apostó a un cambio de esquema con la inclusión del zaguero Lisandro Martínez y conformar una línea de cinco defensores para contener el juego de Holanda por las bandas, especialmente al lateral Denzel Dumfries.

El plan resultó casi perfecto. Fueron los laterales argentinos quienes destacaron, Nahuel Molina con el primer gol y Marcos Acuña con un desborde que derivó en la falta de Dumfries en el área y el posterior penal que ejecutó Messi.

Argentina “tiene un espíritu de saber afrontar en cada momento las situaciones”, destacó el técnico Lionel Scaloni cuando se le consultó el viernes qué distinguía a su equipo de otras potencias eliminadas, como España, Brasil y Alemania. “No merecíamos llegar a los penales, pero aun así el equipo siguió dando la cara en un partido muy difícil”.

POR CORREGIR

Argentina no pudo ponerle cerrojo a su arco en los 90 minutos. Una Holanda sin claridad de ideas para atacar, le terminó empatando con el ingreso del delantero de casi dos metros, Werghorst, quien a menos de diez del final descontó de cabeza al imponerse en las alturas sobre Germán Pezzella.

El atacante del Beşiktaş turco empató en una jugada preparada en la que dejó tirado a Enzo Fernández ante de empujarla a la red.

El otro lunar fueron las amonestaciones a los laterales Acuña y Gonzalo Montiel, que no podrán jugar ante Croacia por acumulación de dos amarillas.

ENFERMERÍA

El volante Rodrigo De Paul no completó el partido a causa de una dolencia muscular que lo tuvo en duda hasta último momento. En tanto que por segundo partido consecutivo, el extremo Ángel Di María no fue parte del once inicial.

Scaloni dijo que el jugador de la Juventus todavía no está al 100% de una contractura y apenas jugó los minutos finales del tiempo extra.

EL DATO

Con el penal que convirtió en los 90 minutos, Messi sumó cuatro goles en Qatar y un total de diez en mundiales, con lo que igualó la marca de delantero Gabriel Batistuta como máximo artillero argentino en una Copa del Mundo.

El astro del París Saint-Germain además quedó a un partido de igualar al alemán Lothar Matthäus como el jugador con más presencias en mundiales (25).

LO QUE SIGUE

Croacia, el vigente subcampeón mundial que fue verdugo de Brasil en los cuartos de final.

El último antecedente no dejó un grato recuerdo en Argentina. Los europeos le propinaron una goleada 3-0 en la primera ronda de Rusia 2018.

“Es un objetivo jugar los siete partidos, pero ahora que estamos en el baile hay que seguir bailando. Vamos a enfrentar a un gran rival como Croacia, va a ser un lindo partido y esperemos estar a la altura”, apuntó Scaloni.