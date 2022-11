DOHA (AP) — Cuando México contrató a Gerardo Martino no lo hizo pensando únicamente en el objetivo de clasificarles a otro Mundial. Apostaban a la experiencia del técnico argentino para conducirles al anhelado quinto partido que se le ha negado al país desde 1986.

Doce años después de llevar a Paraguay a los cuartos de final en Sudáfrica 2010, Martino tendrá su primera prueba en Qatar 2022 al enfrentar el martes a Polonia.

Desde que fue anfitrión en 1986, México ha accedido a la segunda ronda en todos los mundiales, salvo el de Italia 1990 donde no participó por un castigo de la FIFA. Cuatro entrenadores mexicanos, un argentino y un colombiano han fracasado en el intento de alcanzar la ronda de cuartos desde entonces.

“Tengo la sensación de que vamos a competir muy bien, no hemos preparado para eso y los jugadores están concientizados”, dijo Martino, quien ha sido criticado por el funcionamiento reciente del equipo. “De puertas para adentro hay un escenario que no existe afuera y eso nos brinda ilusión y certeza de que vamos a competir bien”.

El entorno cercano a Martino afirma que el entrenador gusta de hacer grupos de trabajo fuertes y unidos. Quizá por eso decidió mantener a una misma base, algo que le funcionó cuando en Sudáfrica 2010 condujo a los paraguayos a la antepenúltima etapa, sucumbiendo ante el eventual campeón España.

Ese equipo paraguayo apostaba más por lo colectivo que las individualidades, y eso es algo en lo que lo mexicanos han trabajado.

“Lo que veo diferente ahora es que tenemos una persona, un líder dentro del equipo que ya sabe lo que es jugar ese quinto partido", dijo el capitán y volante Andrés Guardado a ESPN. "Y sabe que, aunque quizá no eras el favorito, que a lo mejor no creían mucho en ti, pero que lo conseguiste. Creo que mentalmente al grupo eso le ha calado”.

Además de repasar videos de Paraguay en Sudáfrica 2010, Martino ha mostrado otros de errores de México en pasadas Copas del Mundo que les costaron la posibilidad de llegar más lejos, Todo para que ahora los jugadores estén más concentrados.

Esa concentración máxima deberá iniciar desde el primer día porque los mexicanos van a tener enfrente a Robert Lewandowski, uno de los centrodelanteros más letales del momento.

Martino, quien relevó al colombiano Juan Carlos Osorio en enero del 2019, tuvo un impresionante inicio de gestión con 19 triunfos y apenas una derrota en sus primeros 22 partidos. Luego, a mediados del año pasado, el propio Martino admite que el funcionamiento del Tri se fue diluyendo. De todas formas, México se clasificó como segundo en la CONCACAF.

“Nuestro objetivo como cada Copa del Mundo es quedar dentro del ‘Top 8’, es decir dentro de los cuartos de final”, dijo el presidente Yon de Luisa, quien minimizó el bajón futbolístico del equipo.

Para el Mundial, los mexicanos no podrán contar con el delantero Jesús Corona, quien se lesionó el tobillo al inicio de la temporada con el Sevilla de España. Su centrodelantero Raúl Jiménez reapareció a media semana luego de dos meses y medio de inactividad por una pubalgia.

“Me siento ilusionado, con ganas de ir a enfrentar este desafío, las mismas que tengo desde el primer día, no tengo hoy ningún sentimiento negativo porque lo único que me preocupa es cómo estamos y estamos bien”, expresó Martino. "No hay nada que hoy me modifique esta sensación de que nos va a ir muy bien, no hay fantasmas”.

Ante Polonia, Martino ha dicho que dejará difícilmente usará al ariete del Wolverhampton por lo que la puerta está abierta para Rogelio Funes Mori o Henry Martín, quienes son los otros nueves disponibles.

En una polémica decisión, Martino prescindió del goleador histórico Javier Hernández y también a Santiago Giménez, quien lidera la tabla de anotadores de la actual edición de la Liga Europa.

Hernández fue castigado por una indisciplina cometida en septiembre del 2019 y Giménez no disputó las eliminatorias.

México tendrá que tomar recaudos contra el juego directo de Polonia, que accedió a su novena Copa del Mundo a través del repechaje europeo.

Los polacos cerraron su preparación con una victoria de 1-0 sobre Chile, en un encuentro en el que el entrenador Czesław Michniewicz dejó fuera a varios jugadores clave, entre ellos el portero Wojciech Szczesny, el delantero Piotr Zielinski y a Lewandowski.

“México tiene mucha calidad, sabemos de su potencial”, dijo Lewandowski “Pelearemos para ganar y daremos lo mejor, ellos tienen mucha calidad, ritmo y son dinámicos, vamos a tener que estar listos para detenerlos o vamos a tener problemas”.