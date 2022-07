MLS: Austin FC ficha al delantero argentino Rigoni

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Austin FC anunció el viernes un acuerdo con el delantero argentino Emiliano Rigoni para unirse al club de la MLS bajo un contrato de jugador designado.

Los términos financieros de la transferencia de Rigoni del equipo brasileño Sao Paulo no fueron revelados. Austin FC indicó que Rigoni recibió un contrato garantizado hasta 2024 con opciones de extensión para las próximas dos temporadas. El club detalló que el argentino de 29 años llegará a Austin en las “próximas semanas”, una vez que reciba su visa.

“Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a Emiliano y su familia a Austin”, afirmó el director deportivo de Austin FC, Claudio Reyna. “Es un atacante con mucha calidad y experiencia compitiendo en algunas de las mejores ligas del mundo. Sus habilidades encajan perfectamente con nuestro estilo de juego”.

Austin ocupa el segundo puesto en la Conferencia Oeste de la MLS en su segunda temporada.

Rigoni ha anotado 55 goles en 307 partidos. Su llegada a la MLS lo reúne con un compatriota y mediocampista de Austin, Sebastián Driussi. Anteriormente fueron compañeros de equipo en el Zenit de San Petersburgo en Rusia.

“Austin FC es un club ambicioso y estoy emocionado de ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos esta temporada y más allá”, dijo Rigoni en un comunicado.

El argentino ocupa el puesto de jugador designado que se creó con la salida de Cecilio Domínguez, el primer jugador fichado por el club. El equipo anunció la semana pasada que el delantero paraguayo y el club “acordaron mutuamente” separarse.

Domínguez no había jugado desde abril, cuando la MLS lo suspendió inicialmente mientras la liga y la policía local investigaban un informe de abuso doméstico que involucraba a su pareja. No fue arrestado y no se presentaron cargos.

Esa suspensión se levantó más tarde, pero Domínguez nunca volvió a la cancha.