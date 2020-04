LeBron honrará a estudiantes que egresan de secundaria

Recommended Video:

NUEVA YORK (AP) — LeBron James organizará un evento en el que participarán varias estrellas, a fin de celebrar a los estudiantes que concluirán su secundaria en 2020 y cuya fiesta de graduación quedó arruinada por la pandemia de coronavirus.

La LeBron James Family Foundation, el XQ Institute y la Entertainment Industy Foundation anunciaron el miércoles que el evento especial de una hora, “Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020”, se transmitirá simultáneamente por NBC, ABC, CBS y Fox el 16 de mayo, a las 8 de la noche, hora del Este de Estados Unidos (0000 GMT).

El evento rendirá un homenaje a los estudiantes de secundaria que se graduarán este año. Incluirá apariciones de James, Pharrell Williams, Malala Yousafzai, los Jonas Brothers, Bad Bunny, Yara Shahidi, Ben Platt, Lena Waithe y H.E.R.

“Yo quería ayudar en la creación de un espectáculo que luciera y se sintiera muy diferente a los especiales tradicionales. Algo que hable a los chicos de un modo diferente. Estos chicos trabajaron muy duro para graduarse, y lo que les está ocurriendo es verdaderamente injusto”, dijo James en un comunicado. “Espero que podamos darles a ellos y a sus familias algo agradable que les haga sentir que sus logros son especiales”.

El acto fue organizado por estudiantes de secundaria, así como por la Federación Estadounidense de Profesores. Incluirá discursos, espectáculos y más.

Se transmitirá también mediante TikTok, Facebook, YouTube, Complex Networks, PeopleTV y otras plataformas digitales.

Otros participantes en el evento incluyen a Megan Rapinoe, YB, Cordae, Chika, CharliD'Amelio, Dixie D'Amelio, Loren Gray, Brandan “Bmike” Odums, Henry Platt y Jonah Platt.