L.A. Dodgers 4, Chicago Cubs 2

E_Morel (5), Hoerner (7), T.Turner (7). DP_Chicago 0, Los Angeles 1. LOB_Chicago 4, Los Angeles 7. 2B_Hoerner (9), Wisdom (17), T.Turner (22). HR_Lamb (2). SB_Wisdom (6). SF_Gomes (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Stroman 4 2 0 0 1 3 Hughes 1 0 0 0 0 1 Effross BS,0-2 1 2 1 1 0 1 Wick L,1-5 BS,4-6 2-3 5 3 3 0 0 Rucker 1 1-3 0 0 0 0 0

Los Angeles Kershaw W,6-2 7 2-3 5 2 1 0 10 Phillips H,11 1-3 0 0 0 0 0 Kimbrel S,15-18 1 0 0 0 1 2

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Chris Guccione; Second, Jose Navas; Third, Ryan Additon.

T_2:41. A_45,198 (56,000).