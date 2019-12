Jets-Red Wings Sums

Winnipeg 0 2 0—2 Detroit 2 2 1—5

First Period_1, Detroit, Helm 5, 7:49. 2, Detroit, Fabbri 8 (Hronek, Zadina), 13:47 (pp). Penalties_Wheeler, WPG, (slashing), 12:31.

Second Period_3, Detroit, Fabbri 9 (Zadina), 3:35. 4, Winnipeg, Connor 12 (Scheifele, Beaulieu), 7:16. 5, Winnipeg, Connor 13 (Scheifele, Laine), 12:57. 6, Detroit, Zadina 1 (Fabbri, Hronek), 19:36 (pp). Penalties_Winnipeg bench, served by Perreault (too many men on the ice), 1:26; Bitetto, WPG, (roughing), 18:57.

Third Period_7, Detroit, Hronek 7 (Bernier, Nemeth), 18:08. Penalties_Laine, WPG, (slashing), 5:23; Daley, DET, (high sticking), 14:18.

Shots on Goal_Winnipeg 5-10-13_28. Detroit 14-12-8_34.

Power-play opportunities_Winnipeg 0 of 1; Detroit 2 of 4.

Goalies_Winnipeg, Hellebuyck 15-8-2 (33 shots-29 saves). Detroit, Bernier 6-9-2 (28-26).

A_18,832 (20,000). T_2:27.

Referees_Jake Brenk, Marc Joannette. Linesmen_Greg Devorski, Matt MacPherson.