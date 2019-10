Jets-Rangers Sums

Winnipeg 1 2 1—4 N.Y. Rangers 1 2 3—6

First Period_1, N.Y. Rangers, Staal 1 (DeAngelo, Zibanejad), 11:35. 2, Winnipeg, Scheifele 1 (Ehlers), 17:23. Penalties_Strome, NYR, (tripping), 1:15; Strome, NYR, (high sticking), 5:30; Morrissey, WPG, (slashing), 18:50.

Second Period_3, N.Y. Rangers, Panarin 1 (Zibanejad, Trouba), 0:27 (pp). 4, Winnipeg, Wheeler 1 (Heinola, Ehlers), 0:57. 5, N.Y. Rangers, Trouba 1 (Kreider, Panarin), 6:03. 6, Winnipeg, Wheeler 2 (Ehlers, Kulikov), 6:12. Penalties_Winnipeg bench, served by Perreault (too many men on the ice), 3:58; Lemieux, NYR, (roughing), 16:21.

Third Period_7, Winnipeg, Connor 1 (Morrissey, Laine), 2:41 (pp). 8, N.Y. Rangers, Zibanejad 1 (Trouba, Hajek), 5:04. 9, N.Y. Rangers, Howden 1 (Fast, Skjei), 15:51. 10, N.Y. Rangers, Smith 1, 19:43 (sh). Penalties_Skjei, NYR, (delay of game), 1:59; Fast, NYR, (holding), 18:23.

Shots on Goal_Winnipeg 13-20-14_47. N.Y. Rangers 7-14-11_32.

Power-play opportunities_Winnipeg 1 of 5; N.Y. Rangers 1 of 2.

Goalies_Winnipeg, Hellebuyck 0-1-0 (31 shots-26 saves). N.Y. Rangers, Lundqvist 1-0-0 (47-43).

A_18,006 (18,006). T_2:30.

Referees_Graham Skilliter, Ian Walsh. Linesmen_Michel Cormier, Ryan Daisy.