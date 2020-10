Jacksonville St. 24, N. Alabama 17

Jacksonville St. 0 7 14 3 — 24 N. Alabama 3 7 7 0 — 17

First Quarter

UNA_FG Contorno 19, 05:12

Second Quarter

JVST_Charleston 14 pass from Cooper (Karajic kick), 05:39

UNA_Driggers 1 run (Contorno kick), 00:19

Third Quarter

JVST_Cooper 1 run (Karajic kick), 05:24

UNA_Byrd 11 pass from Files (Contorno kick), 01:57

JVST_Cooper 1 run (Karajic kick), 00:04

Fourth Quarter

JVST_FG Karajic 36, 10:23

JVST UNA First downs 19 22 Rushes-yards 38-145 30-63 Passing 244 213 Comp-Att-Int 15-25-0 23-35-1 Return Yards 11 0 Punts-Avg. 2-43.0 4-40.5 Fumbles-Lost 0-0 0-0 Penalty-Yards 10-80 5-41 Time of Possession 27:11 32:49

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Jacksonville St., Ur. West 11-49, Ze. Cooper 9-46, Pa. Jackson 9-29, Jo. Samuel 7-24, PJ. Wells 1-(minus 1), Team 1-(minus 2). N. Alabama, Bl. Dever 10-23, Ja. Howell 8-20, Pa. Driggers 4-11, Ro. Thompson 7-5, Ja. Byrd 1-4.

PASSING_Jacksonville St., Ze. Cooper 15-25-0-244. N. Alabama, Bl. Dever 22-34-1-202, Re. Files 1-1-0-11.

RECEIVING_Jacksonville St., Tr. Barry 5-104, Da. Russell III 3-50, Lo. McVay 2-40, Ur. West 2-21, De. Charleston 1-14, Jo. Samuel 1-9, Ja. Scott 1-6. N. Alabama, Co. Swan 4-57, Co. Hall 5-43, Pa. Driggers 3-29, De. Boykin 3-27, Ja. Byrd 3-27, Ja. Howell 3-14, An. Little 1-11, Ro. Thompson 1-5.