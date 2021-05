Italian Soccer Champions

2021 — Inter Milan

2020 — Juventus

2019 — Juventus

2018 — Juventus

2017 — Juventus

2016 — Juventus

2015 — Juventus

2014 — Juventus

2013 — Juventus

2012 — Juventus

2011 — AC Milan

2010 — Inter Milan

2009 — Inter Milan

2008 — Inter Milan

2007 — Inter Milan

2006 — Inter Milan (Juventus stripped of title for match fixing)

2005 — vacant (Juventus stripped of title for match fixing)

2004 — AC Milan

2003 — Juventus

2002 — Juventus

2001 — Roma

2000 — Lazio

1999 — AC Milan

1998 — Juventus

1997 — Juventus

1996 — AC Milan

1995 — Juventus

1994 — AC Milan

1993 — AC Milan

1992 — AC Milan

1991 — Sampdoria

1990 — Napoli

1989 — Inter Milan

1988 — AC Milan

1987 — Napoli

1986 — Juventus

1985 — Verona

1984 — Juventus

1983 — Roma

1982 — Juventus

1981 — Juventus

1980 — Inter Milan

1979 — AC Milan

1978 — Juventus

1977 — Juventus

1976 — Torino

1975 — Juventus

1974 — Lazio

1973 — Juventus

1972 — Juventus

1971 — Inter Milan

1970 — Cagliari

1969 — Fiorentina

1968 — AC Milan

1967 — Juventus

1966 — Inter Milan

1965 — Inter Milan

1964 — Bologna

1963 — Inter Milan

1962 — AC Milan

1961 — Juventus

1960 — Juventus

1959 — AC Milan

1958 — Juventus

1957 — AC Milan

1956 — Fiorentina

1955 — AC Milan

1954 — Inter Milan

1953 — Inter Milan

1952 — Juventus

1951 — AC Milan

1950 — Juventus

1949 — Torino

1948 — Torino

1947 — Torino

1946 — Torino

1943 — Torino

1942 — Roma

1941 — Bologna

1940 — Ambrosiana-Inter

1939 — Bologna

1938 — Ambrosiana-Inter

1937 — Bologna

1936 — Bologna

1935 — Juventus

1934 — Juventus

1933 — Juventus

1932 — Juventus

1931 — Juventus

1930 — Ambrosiana-Inter

1929 — Bologna

1928 — Torino

1927 — Torino (revoked)

1926 — Juventus

1925 — Bologna

1924 — Genoa

1923 — Genoa

1922 — Novese (FIGG), Pro Vercelli (CCI)

1921 — Pro Vercelli

1920 — Inter Milan

1915 — Genoa

1914 — Casale

1913 — Pro Vercelli

1912 — Pro Vercelli

1911 — Pro Vercelli

1910 — Inter Milan

1909 — Pro Vercelli

1908 — Pro Vercelli

1907 — AC Milan

1906 — AC Milan

1905 — Juventus

1904 — Genoa

1903 — Genoa

1902 — Genoa

1901 — AC Milan

1900 — Genoa

1899 — Genoa

1898 — Genoa

NOTE: There was no competition during 1916-19 and 1944-45 because of war.