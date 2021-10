Acosado por la firme oposición de la UEFA a la realización de la Copa Mundial cada dos años, el presidente de la FIFA Gianni Infantino dijo que esa innovación ayudaría a generar el interés de los jóvenes en el fútbol, evitando que tomen otros caminos.

The Associated Press obtuvo una grabación del discurso de Infantino del martes ante dirigentes del fútbol europeo, que criticaron a viva voz su propuesta de hacer el mundial cada dos años en lugar de cuatro.

Los europeos dijeron que un mundial cada dos años tendría enormes perjuicios, a lo que Infantino respondió que ese cambio era importante para garantizar el futuro del deporte.

“Considero que el enemigo del fútbol no es la Copa Mundial ni la FIFA, sino otras actividades que atraen a los chicos de hoy”, afirmó Infantino en la reunión a puertas cerradas. “Tenemos que ver qué podemos hacer, en forma conjunta, para que vuelvan a interesarse en el fútbol”.

Infantino no aclaró cuáles eran esas “otras actividades” y no respondió a una llamada de la AP pidiendo comentarios. La FIFA tampoco explicó a qué se refería.

El Comité Olímpico Internacional denunció el fin de semana la intención de la FIFA de reconfigurar el calendario, lo cual podría tener mundiales de hombres y mujeres cada año. El COI ha empezado a darle cabida a deportes más atractivas a la juventud, con el debut del skateboarding en los Juegos Olímpicos de Tokio y el break dance estrenándose para París 2024.

Los planes de la FIFA tendrían un impacto significativo en los Juegos Olímpicos, donde el torneo femenino de fútbol no tiene restricción de edad a diferencia de los hombres.

“Creo que tenemos margen para seguir desarrollando el fútbol", dijo Infantino en el encuentro con la UEFA. “La Copa Mundial es algo grande. Es una competición enorme y todos se benefician de la Copa Mundial y todos tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos con la Copa Mundial”.

La AP reportó el martes que más de una docena de federaciones europeas advirtieron a la UEFA que considerarían salirse de la FIFA debido a un Mundial bienal.

“Les pido con toda la seriedad a usted y a la FIFA que no que no presionen para que se vote, porque esto podría tener nefastas consecuencias para el fútbol", le dijo el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin a Infantino en la llamada. “No creo que sea prudente votar sobre un asunto como este. No solo porque tendría severas consecuencias que tendremos que asumir, sino también porque socios como los clubes y ligas no tienen voto y esta idea es perjudicial para su existencia".

Dirigentes de las federaciones de Finlandia, Italia, Alemania, Portugal, Rumania, Escocia, España y Suiza dijeron a Infantino que quieren que el Mundial se siga jugando cada cuatro años.

Expresaron alarma por el impacto que tendría en los jugadores la realización del torneo cada dos años y las dificultades asociadas con tener que hacer las eliminatorias entre octubre y noviembre, entre otras cosas.

Infantino destacó que la UEFA no es la única que tiene voz en este debate y que hay que escuchar a las federaciones de otros continentes.

“No podemos hacer propuestas a la medida de Europa. Hay que respetar las opiniones de todos”, manifestó.

Tiago Craveiro, el secretario general de la federación portuguesa, propuso que la FIFA sondee la posibilidad de que un país no pueda jugar dos ediciones consecutivas, si insiste en un mundial cada dos años.

“Acuso recibo de la idea de Thiago en el sentido de que necesitamos una mayor participación y quizás eso se pueda hacer con dos mundiales, pero sin los mismos equipos", dijo Infantino. “No sé. Esto es algo que el grupo técnico evaluará, pero es algo que sin duda vamos a analizar”.

Durante un momento del encuentro, Ceferin instó a Infantino para que respondiera las preguntas que se le hicieron.

Ningún país se pronunció a favor del mundial bienal durante la llamada con Infantino, quien fue el secretario general de la UEFA antes de ser elegido presidente de la FIFA en 2016 a raíz de los escándalos que precipitaron los vetos a Joseph Blatter y Michel Platini, quien estaba llamado a ser su sucesor.