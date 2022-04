Houston 8, L.A. Angels 3

LOB_Los Angeles 6, Houston 8. 2B_Marsh (2), Wade (2), Bregman (1). HR_Stassi (2), Alvarez 2 (3). S_Wade (2), Maldonado (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Lorenzen L,1-1 3 1-3 4 4 4 2 2 Mayers 1 2-3 0 0 0 1 1 Warren 2-3 1 1 1 2 0 Bradley 1 1-3 2 2 2 0 1 Rosenberg 1 2 1 1 1 2

Houston Garcia W,1-0 5 2-3 4 3 3 1 7 Maton H,3 1 1-3 2 0 0 1 0 Montero 1 0 0 0 0 3 Neris 1 0 0 0 0 2

HBP_Lorenzen (Siri), Neris (Mayfield).

Umpires_Home, Dan Bellino; First, Ryan Wills; Second, Jerry Meals; Third, Ed Hickox.

T_3:22. A_42,646 (41,168).