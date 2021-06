Houston 2, Chicago White Sox 1

DP_Chicago 1, Houston 0. LOB_Chicago 8, Houston 5. 2B_Goodwin (3), Vaughn (14), Alvarez (16).

IP H R ER BB SO

Chicago Rodón 7 3 1 1 3 8 Heuer 1 0 0 0 0 2 Crochet L,2-3 1-3 2 1 1 0 0

Houston Garcia 7 7 1 1 2 8 Stanek 1 0 0 0 1 2 Pressly W,4-1 1 0 0 0 0 3

Umpires_Home, Alan Porter; First, Alex Tosi; Second, Ramon De Jesus; Third, Mark Wegner.

T_2:46. A_30,898 (41,168).