Houston 2, Boston 1

LOB_Boston 8, Houston 4. 2B_Correa (13), Tucker (11), Bregman (10). SF_Gurriel (5).

IP H R ER BB SO

Boston Pivetta L,6-1 6 3 2 2 2 9 Hernandez 1 0 0 0 0 1 Sawamura 2-3 1 0 0 0 0 J.Taylor 1-3 0 0 0 0 0

Houston F.Valdez W,1-0 7 5 1 1 2 10 Stanek H,5 1 0 0 0 0 0 Pressly S,8-9 1 2 0 0 0 1

HBP_Pivetta (Alvarez). WP_Pivetta.

Umpires_Home, Tim Timmons; First, Lance Barrett; Second, Alfonso Marquez; Third, Roberto Ortiz.

T_2:57. A_22,664 (41,168).