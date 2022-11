Hinchas de EEUU e Irán celebran antes de partido en Mundial

JOR, Qatar (AP) — Sonrientes aficionados de Estados Unidos e Irán se mezclaron y posaron para fotografías en el exterior del estadio antes de un partido con fuertes connotaciones políticas en el Mundial el martes.

La atmósfera era festiva a pesar de que las divisiones políticas entre los aficionados iraníes eran patentes en el exterior del estadio Al Thumama, como ocurrió en los partidos anteriores de la selección durante el torneo, cuando aficionados progubernamentales se enfrentaron a otros que respaldaban las protestas contra el gobierno de la República Islámica.

Dos iraníes que residen en Londres, vestidos con camisetas con el lema de las protestas, “Mujer, Vida, Libertad”, fueron acosados repetidamente mientras hablaban con un reportero de The Associated Press el martes. Una de ellos, que se identificó como Maryam y no dio su apellido por temor a represalias del gobierno, recibió un manotazo en el rostro de un hombre iraní que la seguía. Los guardas de seguridad se interpusieron entre ellos, pero no detuvieron al agresor.

Otros hombres hicieron sonar vuvuzelas junto a ellos o los grabaron. Un hombre les gritó, en farsi, "¿por qué no creen que Irán está bien?".

Maryam indicó que sus amigos sufrieron el mismo acoso en el partido entre Irán y Gales el viernes.

“No pueden frenarnos. La gente está siendo asesinada y no voy a detenerme por una persona cualquiera. No les tengo miedo", añadió.