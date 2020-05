Gobierno de Malmo busca reubicar estatua de Ibrahimovic

Los gobernantes de la ciudad de Malmo están hartos de los persistentes actos vandálicos realizados en la estatua del astro Zlatan Ibrahimovic frente al estadio del club local de fútbol.

Por lo tanto, quieren qe la escultura sea trasladada a otro lugar.

El diario Sydsvenskan informó el sábado que el concejo municipal de la tercera ciudad más grande de Suecia tiene previsto tomar el lunes una decisión, y ha solicitado sugerencias del club Malmo de la primera división, para determinar adónde debe llevarse la estatua este año.

Andrs Malmstrom, portavoz del ayuntamiento de Malmo, envió un correo electrónico a The Associated Press, en el que confirmó el plan. Dijo que un comité de trabajo del concejo propondrá el lunes que “la estatua permanezca en Malmo pero en un lugar distinto al estadio” Swedbank.

Niclas Carlnen, director general del club, dijo al diario Sydsvenskan que no estaba al tanto de los planes del ayuntamiento, por lo que no emitiría comentarios sobre el asunto. Malmstrom no dijo si el equipo de Malmo estaba informado del tema.

La estatua de bronce, de 500 kilogramos (1.100 libras), muestra a Ibrahimovic, quien juega actualmente en el Milan, y fue develada en octubre con bombo y platillos frente al estadio de Malmo, como un homenaje a uno de los mayores astros deportivos en la historia de Suecia.

Creada por el escultor Peter Linde, la estatua mide tres metros de alto (nueve pies y 10 pulgadas), y muestra al futbolista de pie, con el torso desnudo y los brazos abiertos.

Su elaboración costó medio millón de coronas (50.000 dólares). Los costos de mantenimiento corren a cargo del ayuntamiento.

ARCHIVO - En esta foto del domingo 5 de enero de 2020, aparece la estatua derribada del futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, frente al Stadion de Malmo (Johan Nilsson/TT via AP, archivo)

La estatua ha sido dañada en varias ocasiones. Personas desconocidas la han pintado con aerosol, le han arrancado la nariz, le han adherido mensajes con insultos y la han derribado, serruchándole los tobillos.

Los ataques comenzaron tras revelarse que Ibrahimovic se había convertido en dueño de parte del Hammarby, un club de Estocolomo, acérrimo rival del Malmo.

Ibrahimovic, de 38 años, comenzó su carrera con Malmo a finales de la década de 1990, en la ciudad donde nació.

La estatua, salvo por sus pies de granito rojo, fue retirada a comienzos de enero para repararla. Desde entonces, se conserva en un lugar secreto.

Quienes aman u odian a Ibrahimovic han propuesto por igual que la pieza se traslade a Estocolmo, donde el jugador tiene propiedades y donde está la sede de la federación sueca de fútbol, que encomendó realizar la escultura.

En febrero, el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, sugirió que esa ciudad albergara la obra, pero los políticos de Malmo rechazaron la oferta.