NUEVA YORK (AP) — El sindicato de peloteros ha contemplado la posibilidad de contratar a Jeffrey Kessler, abogado experto en temas deportivos, para que encabece la presentación de una queja contra los clubes de las Grandes Ligas.

Mediante este recurso, los jugadores acusarían al comisionado Rob Manfred y a los gerentes de los equipos de no actuar de buena fe para buscar el calendario más largo que resultara económicamente factible a fin de poner en marcha la temporada pospuesta por la pandemia de coronavirus.

Las conversaciones para contratar a Kessler fueron reveladas a The Associated Press por varias personas cercanas a la discusión, quienes solicitaron permanecer anónimas porque no se ha hecho un anuncio. La queja no se presenta todavía, ni se ha definido un acuerdo con Kessler, dijeron las fuentes.

Tras una serie de acaloradas discusiones, que recordaron los ocho paros que han estallado en el béisbol de 1972 al 95, las partes no llegaron a un acuerdo económico el mes pasado.

Inicialmente, los clubes propusieron reducir la campaña regular a 82 juegos, con una escala descendente de salarios, mientras que el sindicato pidió disputar al menos 114 encuentros, con paga completa y prorrateada bajo la fórmula del acuerdo inicial suscrito el 26 de marzo para lidiar con la pandemia.

La oferta final de las Grandes Ligas, de 60 juegos con salarios prorrateados, fue rechazada por los peloteros, quienes pedían 70 juegos y dejaron abierta la posibilidad de la queja ante el juez de arbitraje Mark Irvings.

Los jugadores desafiaron a Manfred para que fijara el calendario de manera unilateral. Las Grandes Ligas terminaron programando 60 juegos a lo largo de 67 días, a partir del 23 de julio y en parques sin espectadores.

ARCHIVO - En esta foto del 8 de julio de 2011, el abogado Jeffrey Kessler ingresa en un despacho en Manhattan (AP Foto/Louis Lanzano, archivo)

Aunque el sindicato sostiene que una campaña más larga era factible económicamente de acuerdo con los términos del acuerdo de marzo, las mayores han explicado que temían que una segunda oleada de la pandemia obligara a la cancelación de los playoffs, instancia en la que se perciben 787 millones de dólares en ingresos por trasmisiones

Manfred ha mencionado también ciertas provisiones en el acuerdo, según las cuales, las Grandes Ligas no tenían obligación de comenzar la campaña mientras persistieran las limitaciones legales para admitir fanáticos en los estadios.

Los dirigentes sindicales han pedido que los clubes revelen completamente sus relaciones financieras con las cadenas deportivas regionales y sus negocios relacionados con bienes raíces adyacentes a los parques. Podrían pedir que Irving fuerce a que las mayores divulgue una serie de documentos.

Kessler, de 66 años, es copresidente de Winston & Strawn. Encabeza los casos del despacho en materia de monopolios y deportes.

Cuando estaba en el despacho Weil, Totshal & Manges, Kessler fue abogado del sindicato de jugadores de la NFL en la demanda de Freeman McNeil. Aquel caso derivó en que un jurado acabara en 1992 con el sistema de agencia libre limitada de esa liga.

Kessler representó también al gremio de jugadores de hockey sobre hielo y al de futbolistas de la MLS.

Es actualmente abogado de las seleccionadas estadounidenses de fútbol en su demanda pendiente contra la federación por supuesta discriminación de género. Los reclamos salariales fueron desechados, pero la denuncia sobre las condiciones de trabajo iría a juicio en septiembre.