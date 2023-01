NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Los Titans de Tennessee contratarán al director de personal deportivo de San Francisco Ran Carthon como su nuevo gerente general, informó una persona al tanto de la decisión.

Con ello, la NFL llegaría a nueve gerentes de minorías raciales entre las 32 franquicias de la liga.

Los Titans entrevistaron la mañana del martes al director de scouting profesional de Buffalo, Malik Boyd, su séptimo candidato al puesto.

El comité de selección encabezado por la dueña mayoritaria Amy Adams Strunk eligió a Carthon, quien tuvo su primera entrevista el viernes pasado, según la persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que los Titans no han comentado al respecto.

Carthon será el primer gerente general de minoría racial en la franquicia que se fundó en Houston en 1960 y fue integrante original de la American Football League. También será el sexto integrante de una minoría racial en los últimos ocho gerentes generales que se han contratado en la NFL.

La liga ha organizado dos programas en los últimos meses para promover a candidatos de minorías étnicas y raciales para puestos gerenciales.

Los 49ers recibirán a Dallas la noche del domingo en el partido de la ronda divisional de la NFC luego de terminar en la segunda posición de la conferencia.

Carthon llegó a San Francisco como director de personal en 2017 y ha sido director de personal deportivo los últimos dos años. También se entrevistó el año pasado para vacantes como gerente general en Chicago y los Giants.

Fue visor profesional con Atlanta entre 2008 y 2011. Jugó tres años en la NFL con Indianápolis como agente libre no reclutado entre 2004 y 2006. Fue corredor en la Universidad de Florida. Su padre, Maurice también jugó en la NFL y fue coach en siete equipos.