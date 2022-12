Fuente AP: Tobillo de Correa es motivo de charlas con Mets

NUEVA YORK (AP) — Los Mets de Nueva York y el agente de Carlos Correa sostienen conversaciones sobre la condición física del jugador de cuadro, días después de que algunas preocupaciones similares de los Gigantes de San Francisco llevaron a que se cayera su acuerdo con el astro boricua.

Los Mets no han firmado el contrato por 12 años y 315 millones de dólares que pactaron a inicios de la semana. La lesión de tobillo de Correa y la cirugía han sido objeto de discusiones, dijo una persona con conocimiento de la negociación, que habló con The Associated Press en condición de anonimato, debido a que no han sido anunciado detalles. La discusión fue reportada en primera instancia por The Athletic.