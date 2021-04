Lynne Sladky/AP

NUEVA YORK (AP) — Francisco Lindor y los Mets de Nueva York han llegado a un acuerdo contractual por 10 años y 341 millones de dólares que mantendrá al campocorto boricua en Queens a largo plazo, dijo el miércoles una persona cercana a la negociación.

Esa persona habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el acuerdo no se ha anunciado oficialmente.