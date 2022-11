Florida A&M 21, Alabama St. 14

FAMU_Smith 8 pass from Moussa Martinez kick), 06:33

Second Quarter

ALST_Johnson 37 pass from Scott (John kick), 02:20

Third Quarter

FAMU_Team safety, 07:04

Fourth Quarter

ALST_Jackson 50 blocked punt return (John kick), 07:46

FAMU_Sheread 17 pass from Moussa (pass failed), 04:20

FAMU_Bohler 51 blocked field goal return, 00:00

FAMU ALST First downs 24 12 Rushes-yards 34-107 35-14 Passing 277 124 Comp-Att-Int 25-49-3 13-18-0 Return Yards 81 100 Punts-Avg. 2-15.0 5-36.8 Fumbles-Lost 0-0 5-1 Penalty-Yards 8-55 6-47 Time of Possession 32:37 27:23

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Florida A&M, Ja. McCloud 12-62, A.J. Davis 12-40, Te. Jennings 8-22, Je. Moussa 2-(minus 17). Alabama St., Sa. Dunn 7-37, Ja. Merritt 9-20, Ja. Howell 4-10, Team 1-(minus 4), Ki. Johnson 1-(minus 7), De. Davis 10-(minus 9), Au. Grace 1-(minus 16), My. Crawley 2-(minus 17).

PASSING_Florida A&M, Je. Moussa 25-49-3-277. Alabama St., De. Davis 8-13-0-83, Is. Scott 1-1-0-37, My. Crawley 4-4-0-4.

RECEIVING_Florida A&M, Xa. Smith 13-145, Ja. Sheread 6-63, A.J. Davis 1-23, Da. Manigo 1-19, Je. Pruitte 2-11, Da. Oxendine 1-9, Ka. Young 1-7. Alabama St., Ki. Johnson 5-69, Da. Edmonds 2-26, Ja. Howell 1-14, Is. Scott 2-13, Ja. Merritt 1-11, Je. Hixon 1-7, Co. Adams 1-(minus 16).