FILADELFIA (AP) — El exabridor de los Filis de Filadelfia y Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2008, Cole Hamels, considera regresar a la acción para la campaña 2023.

Hamels, que cumple 39 años este mes, no ha subido al montículo desde su única apertura con los Bravos de Atlanta en 2020.

El zurdo firmó a finales de la campaña 2021 con los Dodgers de Los Ángeles, pero jamás vio acción debido a una lesión en su brazo.

Sin embargo, el serpentinero no desea retirarse.

Dijo haber tenido tres cirugías en el último año —en el hombro izquierdo, la rodilla derecha y el pie izquierdo— para atender las persistentes preocupaciones sobre sus lesiones que, dijo, han afectado su productividad en las últimas campañas.

“Así que entender qué estaba mal, arreglarlo, hacer la rehabilitación, abordar sólo los aspectos correctos y no intentar excederse me parece que ha ayudado”, dijo Hamels el viernes por teléfono a The Associated Press.

Hamels, que dijo que ha alcanzado las 87 millas por hora en sesiones de lanzamiento cerca de su casa en Texas y confía en conseguir un contrato para la pretemporada.

Acumuló marca de 163-122 con efectividad de 3.43 y ponchó a 2.560 rivales en 15 temporadas con los Filis, los Rangers de Texas, los Cachorros de Chicago y los Bravos.

En su anterior campaña completa en 2019, con los Cachorros, terminó con foja de 7-7 y efectividad de 3.81.

Hamels, que ha ganado casi 211 millones de dólares en las Grandes Ligas, subió al montículo por anterior ocasión el 16 de septiembre de 2020 con los Bravos.

Trabajó esa ocasión tres entradas un terció en la visita contra Baltimore y le anotaron tres carreras limpias.

Hamels fue puesto en la lista de lesionados de 60 días poco después de que firmara contrato con los Dodgers.

El serpentinero señaló que su paso por los Dodgers fue “una de las temporadas más bochornosas para mí” porque sintió haber decepcionado a la organización.

El lanzador firmó con los Dodgers poco después de que pareciera saludable durante una exhibición para los equipos en Texas.