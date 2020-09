El Madrid se prepara para arrancar La Liga sin Bale y Hazard

MADRID (AP) — El Real Madrid se prepara para su primer partido de La Liga española sin contar con Gareth Bale ni Eden Hazard.

Ninguno de los jugadores fue llamado el martes para el partido de preparación contra el Getafe, el último del Madrid previo a su juego inaugural de La Liga el domingo.

Hazard quedó fuera debido a que trata de recuperar su buena condición física, mientras que Bale no jugó porque está a la espera de una posible transferencia.

El Madrid ganó el encuentro pero no dio detalles sobre el marcador. Los medios españoles señalaron que el cuadro merengue ganó el partido 6-0, con cuatro tantos del francés Karim Benzema. El juego se disputó en el estadio Alfredo Di Stéfano en el centro de entrenamiento del club, donde el Madrid recibirá sus partidos debido a los trabajos de remodelación en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los partidos de La Liga española seguirán disputándose sin aficionados a causa de la pandemia de coronavirus.

Getafe habría sido el rival del Madrid en el primer juego de la temporada el fin de semana pasado, pero el partido fue pospuesto porque el cuadro madrileño disputó las últimas etapas de la Liga de Campeones. El primer juego de La Liga del Madrid será el domingo contra la Real Sociedad, que terminó en sexto sitio la campaña pasada. La Real Sociedad inició sus actividades con un empate 1-1 contra Valladolid el domingo pasado.

No se tiene previsto que Bale se quede con el Madrid luego de no haber obtenido muchos minutos de juego bajo el mando de Zinedine Zidane al término de la temporada pasada. El delantero galés pidió no jugar en el último encuentro del equipo de la campaña, contra el Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Ha habido reportes de que el Madrid está negociando la transferencia del delantero de 31 años, que ha estado con el cuadro español desde 2013. Su contrato termina en junio de 2022. Los medios españoles han informado que Bale está cerca de alcanzar un acuerdo para irse de préstamo al Manchester United o al Tottenham.

Hazard no fue convocado para que tenga más tiempo para recuperar su condición física. Había padecido una lesión en el tobillo y se perdió el tiempo de preparación luego de acudir con la selección de Bélgica. El delantero entrenó por separado el martes. Bale también se encontraba en la sede del equipo pese a no disputar el partido de preparación.

El mediocampista Martin Odegaard, que está de regreso con el Madrid tras haber estado cedido con la Real Sociedad, tampoco estuvo presente en el partido del martes debido a que no estaba en plena forma. Otros jugadores que se ausentaron fueron: Francisco “Isco” Alarcón, Segio Reguilón y Luka Jovic.

No habrán cambios significativos en la plantilla de Zidane de la campaña pasada, con el colombiano James Rodríguez como el único jugador importante que abandonó el club tras llegar a un acuerdo con el cuadro inglés Everton.

Madrid viene de haber conseguido su primer título de La Liga en tres años. Tratará de ganar dos seguidos por primera ocasión desde la temporada de 2007-08.