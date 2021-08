El entrenador de fútbol de la secundaria a la que asistió Marshall Faulk falleció de COVID-19 a principios de la pandemia. El coronavirus afectó personalmente a Rod Woodson cuando él y su familia enfermaron y el novio de su hija perdió a su padre.

Ambos son dos de 15 miembros del Salón de la Fama entre 40 jugadores y exjugadores que participan en una campaña de divulgación y educación para la comunidad a fin de promover la confianza en la vacunación contra el COVID-19.

La agrupación NFL Alumni Health emprendieron la campaña con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) debido a la desaceleración en las tasas de vacunación este verano justo cuando aumentan los contagios de la variante delta.

“Quizá estamos en la consabida “zona roja” pero la lucha no ha terminado”, dijo el director general a la asociación NFL Alumni, Beasley Reece. “Confiamos en que las voces de nuestra NFL Alumni contribuya a inspirar a las personas que no se han vacunado aún a que examinen sus preocupaciones con un profesional de la salud, conozcan los hechos y decidan protegerse ellos y a los demás”.

La campaña tiene como propósito despejar los mitos comunes sobre la vacuna y alentar a los indecisos a que busquen consejo de sus profesionales de la salud para que les ayuden a tomar sus decisiones.

La iniciativa incluye anuncios de servicio público, una página web para la campaña y presentaciones de exjugadores en centros de vacunación en todo el país.

“Esto es para los indecisos, para quienes no están seguros; circula mucha desinformación”, declaró Faulk a The Associated Press. “La belleza de nuestro país es la democracia de ponérsela o no. Pero las personas que no se las ponen debido a la mala información o mala comunicación, son a ellas a las que intentamos ayudar”.

Woodson dijo estar seguro que más personas aceptarán las vacunas si ignoran el barullo en las redes sociales y consultan sobre las vacunas con sus profesionales de la salud.