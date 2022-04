Djokovic podrá jugar en Wimbledon; no tiene que vacunarse

Darko Vojinovic/AP

Novak Djokovic podrá defender su título en Wimbledon, pese a que no se ha vacunado contra el COVID-19, debido a que el inocularse no es requisito para ingresar a Gran Bretaña, dijo el martes la directa ejecutiva del All England Club Sally Bolton.

Djokovic, actual número uno del mundo, no pudo disputar el Abierto de Australia en enero tras ser deportado del país por no estar vacunado contra la enfermedad causada por un coronavirus que ha provocado millones de muertes durante la pandemia que comenzó en 2020.