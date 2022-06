John Walton/AP

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — Novak Djokovic sabe que, tal como están las cosas, Wimbledon será su último torneo de Grand Slam de 2022. No podrá jugar en el US Open porque no ha recibido la vacuna contra el COVID-19 y no se le permitirá entrar a Estados Unidos como extranjero no vacunado.

“Eso es una motivación adicional para jugar bien aquí”, dijo el serbio de 35 años el sábado en el All England Club.