Davidson 45, Drake 14

DAV_Hilliard 67 run (Bonoffski kick), 13:36

DAV_E.Turner Jr. 20 run (Bonoffski kick), 09:11

DAV_Williams 19 pass from Colosimo (Bonoffski kick), 01:24

Second Quarter

DAV_FG Bonoffski 26, 02:35

DRKE_Kasten 4 run (Dunning kick), 00:39

Third Quarter

DRKE_Radocha 20 pass from Corwin (Dunning kick), 12:33

DAV_Williams 4 run (Bonoffski kick), 03:33

Fourth Quarter

DAV_Hilliard 5 run (Bonoffski kick), 09:16

DAV_Leyendecker 1 run (Bonoffski kick), 01:49

DRKE DAV First downs 9 29 Rushes-yards 15-27 72-470 Passing 163 116 Comp-Att-Int 17-34-1 12-21-0 Return Yards 211 43 Punts-Avg. 3-41.7 0-0 Fumbles-Lost 1-1 1-0 Penalty-Yards 2-19 5-51 Time of Possession 16:31 43:29

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Drake, Ca. Meis 4-6, Cr. Robinson 4-6, Ju. Ahn 2-6, Br. Langdok 1-6, An. Kasten 1-4, Ia. Corwin 3-(minus 1). Davidson, Ar. Hilliard 10-133, Be. Turner 8-117, Dy. Sparks 14-75, Lo. Colosimo 11-53, El. Turner Jr. 8-44, Co. Williams 9-29, Gu. Leyendecker 4-11, Aa. Maione 2-7, Br. Oakley 1-5, Ja. Waddell 1-5, El. Burrell 1-2, Team 3-(minus 11).

PASSING_Drake, Ia. Corwin 10-22-1-117, Lu. Bailey 7-12-0-46. Davidson, Lo. Colosimo 11-20-0-114, El. Burrell 1-1-0-2.

RECEIVING_Drake, Br. Langdok 7-61, Ry. Hayes 2-53, Tr. Radocha 4-31, Gr. Gossling 2-8, Co. Howard 1-6, An. Kasten 1-4. Davidson, Ja. Waddell 3-45, Br. Oakley 2-27, Co. Williams 1-19, Ar. Hilliard 2-8, Ja. Staples 2-8, Ke. West 1-6, El. Turner Jr. 1-3.