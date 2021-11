Davidson 42, St. Thomas , Minn. 15

DAV_Williams 37 run (Bonoffski kick), 10:56

DAV_Sherrard 3 pass from Colosimo (Bonoffski kick), 00:52

Second Quarter

UST_Zimmerman 4 pass from Dolan (Hyde kick), 00:40

DAV_Staples 19 pass from Colosimo (Bonoffski kick), 00:19

Third Quarter

UST_Adebayo 1 run (Gartner run), 10:27

DAV_Hilliard 3 run (Bonoffski kick), 03:30

Fourth Quarter

DAV_Sparks 22 run (Bonoffski kick), 11:29

DAV_Hilliard 22 run (Bonoffski kick), 02:50

UST DAV First downs 19 25 Rushes-yards 19-97 65-392 Passing 139 141 Comp-Att-Int 19-38-2 9-10-0 Return Yards 102 57 Punts-Avg. 3-44.0 1-32.0 Fumbles-Lost 0-0 1-0 Penalty-Yards 5-39 8-96 Time of Possession 21:46 38:14

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_St. Thomas , Minn., Ho. Adebayo 12-44, Is. Hall 1-31, Sh. Shipman 1-20, To. Dolan 2-2, Ni. Rice 3-0. Davidson, Dy. Sparks 22-122, Ar. Hilliard 8-89, Co. Williams 12-76, Br. Oakley 3-38, El. Turner Jr. 9-29, Lo. Colosimo 3-21, Be. Turner Jr. 4-12, Ma. McCurdy 3-6, Team 1-(minus 1).

PASSING_St. Thomas , Minn., To. Dolan 18-31-2-134, Ca. Sexauer 1-7-0-5. Davidson, Lo. Colosimo 9-10-0-141.

RECEIVING_St. Thomas , Minn., An. McElroy 4-49, We. Juszczak 3-28, Ho. Adebayo 2-20, Is. Hall 2-14, Ni. Rice 2-11, Ri. O'Connor 1-6, Ni. Hand 1-5, Ma. Zimmerman 1-4, Ai. Carlson 1-3, Jo. Komis 1-3, Sh. Shipman 1-(minus 4). Davidson, Lu. Raber 1-72, Ja. Staples 5-44, El. Turner Jr. 1-13, Ke. West 1-9, Ja. Sherrard 1-3.