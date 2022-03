First Period_1, Los Angeles, Danault 16 (Moore), 3:58. Penalties_Doughty, LA (Tripping), 9:26; Durzi, LA (Tripping), 17:18.

Second Period_2, Dallas, Glendening 8 (Raffl, Faksa), 0:43. 3, Los Angeles, Kaliyev 10, 8:54. 4, Los Angeles, Kaliyev 11 (Durzi, Brown), 13:17 (pp). 5, Dallas, Robertson 23 (Pavelski, Hintz), 14:13. 6, Dallas, Suter 5 (Kiviranta, Peterson), 19:01. 7, Dallas, Radulov 3 (Suter, Benn), 19:47 (pp). Penalties_Roy, LA (Delay of Game), 1:07; Harley, DAL (Roughing), 3:48; Lemieux, LA (Roughing), 3:48; Dallas bench, served by Radulov (Too Many Men on the Ice), 12:50; Byfield, LA (High Sticking), 19:31; Faksa, DAL (Roughing), 19:54; Lizotte, LA (Roughing), 19:54.

Third Period_None. Penalties_Gurianov, DAL (Tripping), 5:15; Doughty, LA (Hooking), 19:43.

Shots on Goal_Los Angeles 9-11-11_31. Dallas 11-22-10_43.

Power-play opportunities_Los Angeles 1 of 2; Dallas 1 of 5.

Goalies_Los Angeles, Petersen 14-8-1 (43 shots-39 saves). Dallas, Oettinger 18-6-1 (31-28).

A_18,046 (18,532). T_2:33.

Referees_Brandon Blandina, Furman South. Linesmen_Michel Cormier, Bryan Pancich.