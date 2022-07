Colorado 10, San Diego 6

E_Hosmer (4). DP_San Diego 1, Colorado 2. LOB_San Diego 10, Colorado 10. 2B_Cronenworth (22), Grichuk (12), Joe (16), Díaz 2 (9). 3B_Ruiz (1). HR_Cronenworth (9), Iglesias (3). SB_Hilliard (3). SF_Rodgers (3).

IP H R ER BB SO

San Diego Musgrove 5 9 5 5 0 4 Crismatt BS,0-3 2-3 1 1 1 0 1 Hill 1-3 2 0 0 0 0 Scott L,0-1 1 4 3 3 1 1 Morejon 1 2 1 1 0 1

Colorado Kuhl 4 2-3 7 3 3 4 2 Chacín 1 1 2 2 2 0 Bird 1-3 2 1 1 1 0 Stephenson W,1-1 1 1 0 0 0 2 Gilbreath H,5 1 0 0 0 1 1 Bard 1 0 0 0 0 0

Musgrove pitched to 2 batters in the 6th, Chacín pitched to 4 batters in the 6th.

HBP_Musgrove (McMahon). WP_Musgrove.

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Vic Carapazza; Second, Malachi Moore; Third, Ed Hickox.

T_3:40. A_25,725 (50,445).