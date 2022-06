Cleveland 5, L.A. Dodgers 3

E_Giménez (3), Alvarez (1). DP_Cleveland 1, Los Angeles 0. LOB_Cleveland 13, Los Angeles 6. 2B_Miller (19), Straw (10), Palacios (5), Naylor (12), Smith (8), Lux (9). HR_Gonzalez (1), Freeman (6). SB_Miller (1), Alvarez (1), T.Turner (14). SF_Hedges (1), Clement (1). S_Giménez (2).

IP H R ER BB SO

Cleveland Bieber 6 1-3 7 3 2 1 9 Morgan W,3-2 1 2-3 1 0 0 1 3 Clase S,15-17 1 0 0 0 0 1

Los Angeles Heaney 5 5 2 1 1 7 Graterol 1 1 0 0 0 2 Almonte 2-3 1 0 0 0 2 Vesia 2-3 1 1 1 0 0 Hudson BS,5-6 2-3 1 0 0 1 1 Kimbrel L,0-3 1 2 2 2 2 2

Heaney pitched to 2 batters in the 6th.

HBP_Heaney (Gonzalez), Graterol (Hedges).

Umpires_Home, Dan Merzel; First, Adrian Johnson; Second, Angel Hernandez; Third, D.J. Reyburn.

T_3:08. A_53,033 (56,000).