Uno de los deportistas olímpicos más condecorados de Ucrania subastará sus medallas, dos oros y una de bronce, con la esperanza de recaudar una cifra de seis dígitos para contribuir en los esfuerzos bélicos de su tierra natal.

“Mis medallas olímpicas no importan si Ucrania no se puede mantener en esta lucha por la libertad e independencia”, compartió Yuri Cheban, dos veces campeón de canotaje, a The Associated Press en un intercambio de correos electrónicos el miércoles.