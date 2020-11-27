California 86, Northwest University 61
Sandoval 1-3 0-0 3, Chatman 3-8 3-3 10, Lee 5-6 0-2 10, Walker 5-17 1-3 12, Delgado 3-14 0-4 8, Sharpe 4-5 0-1 8, Langstraat 1-3 0-1 2, McKay 1-4 0-0 2, Paulsen 1-3 0-0 3, Powell 1-1 0-0 3, Corwin 0-1 0-0 0. Totals 25-65 4-14 61.
Kuany 2-2 2-2 6, Thorpe 2-5 2-2 6, Betley 5-8 1-1 14, Bradley 5-11 1-5 11, Foreman 3-8 2-3 10, Bowser 2-5 0-0 4, Jo.Brown 3-4 3-5 10, Anticevich 1-3 0-0 2, Klonaras 1-1 0-0 2, Kelly 4-7 3-7 11, Thiemann 3-3 3-4 9, Celestine 0-1 0-0 0, Alters 0-3 0-0 0, Welle 0-1 1-2 1. Totals 31-62 18-31 86.
Halftime_California 41-21. 3-Point Goals_Northwest University 7-25 (Delgado 2-10, Powell 1-1, Paulsen 1-2, Chatman 1-3, Sandoval 1-3, Walker 1-3, Corwin 0-1, McKay 0-2), California 6-21 (Betley 3-6, Foreman 2-6, Jo.Brown 1-1, Celestine 0-1, Kelly 0-1, Alters 0-2, Anticevich 0-2, Bradley 0-2). Fouled Out_Sandoval. Rebounds_Northwest University 28 (Walker 6), California 49 (Betley 9). Assists_Northwest University 14 (Chatman, Walker 3), California 19 (Foreman 6). Total Fouls_Northwest University 26, California 18.