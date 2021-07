Boston 6, Kansas City 2

DP_Kansas City 0, Boston 3. LOB_Kansas City 4, Boston 5. 2B_Merrifield (19), Devers (24), Gonzalez (14). HR_Perez (19), Martinez (16), Renfroe (12).

IP H R ER BB SO

Kansas City Minor L,6-6 5 7 5 5 2 1 Lovelady 1 2-3 0 0 0 0 1 Swarzak 1 1-3 1 1 1 0 1

Boston Pérez W,6-4 5 1-3 7 2 2 0 2 Workman H,2 2-3 1 0 0 0 0 Hernandez H,11 1 0 0 0 0 1 J.Taylor H,11 1 0 0 0 0 1 Barnes 1 1 0 0 0 2

HBP_Minor (Devers).

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, Tony Randazzo; Second, Todd Tichenor; Third, Jim Reynolds.

T_2:55. A_24,616 (37,755).