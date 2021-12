First Period_1, Anaheim, Zegras 7 (Milano, Shattenkirk), 10:04. 2, Anaheim, Grant 2, 15:25 (sh). Penalties_Carrick, ANA (Cross Checking), 14:54.

Second Period_3, Anaheim, Terry 18 (Silfverberg, Steel), 1:52 (pp). 4, Seattle, Donato 7 (Eberle, Dunn), 14:26 (pp). Penalties_Giordano, SEA (Holding), 0:45; Carrick, ANA (Interference), 10:29; Schwartz, SEA (Roughing), 10:29; Anaheim bench, served by Rakell (Too Many Men on the Ice), 12:29.

Third Period_5, Anaheim, Carrick 6 (Benoit, Robinson), 8:19. Penalties_Silfverberg, ANA (Tripping), 0:27; Borgen, SEA (Interference), 4:42; Terry, ANA (High Sticking), 9:29.

Shots on Goal_Seattle 6-9-5_20. Anaheim 12-6-6_24.

Power-play opportunities_Seattle 1 of 4; Anaheim 1 of 2.

Goalies_Seattle, Driedger 3-2-0 (6 shots-5 saves), Seattle, Grubauer 7-12-3 (18-15). Anaheim, Stolarz 6-2-1 (20-19).

A_14,762 (17,174). T_2:19.

Referees_Reid Anderson, Trevor Hanson. Linesmen_Travis Gawryletz, Bevan Mills.