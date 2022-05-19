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Sports

American League Leaders

THROUGH MAY 18

BATTING
G AB R H BA
Ward, LAA 29 104 26 39 .375
Devers, BOS 37 153 25 52 .340
Anderson, CHW 32 133 19 45 .338
Bogaerts, BOS 36 137 21 46 .336
Martinez, BOS 30 117 15 38 .325
France, SEA 38 151 16 49 .325
Trout, LAA 35 122 32 39 .320
Judge, NYY 35 134 30 41 .306
Benintendi, KC 36 129 12 39 .302
Crawford, SEA 36 130 16 39 .300

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HOME RUNS
Judge, NYY 14
Alvarez, HOU 12
Buxton, MIN 11
Trout, LAA 11
Stanton, NYY 10
Rizzo, NYY 10
Ward, LAA 9
Altuve, HOU 8
Ramírez, CLE 8
Seager, TEX 8
Walsh, LAA 8
Ohtani, LAA 8

___

RUNS BATTED IN
Ramírez, CLE 33
Stanton, NYY 32
Judge, NYY 30
France, SEA 27
Ohtani, LAA 27
Walsh, LAA 26
Tucker, HOU 25
Rizzo, NYY 24
García, TEX 24
Ward, LAA 23
Trout, LAA 23

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More for you
STOLEN BASES
Rodríguez, SEA 11
Mateo, BAL 10
Straw, CLE 8
Tucker, HOU 8
White, TEX 8
Mullins, BAL 7
Arozarena, TB 6
Merrifield, KC 6
Robert, CHW 6
Velazquez, LAA 6

___

SLUGGING PERCENTAGE
Ward, LAA .721
Trout, LAA .689
Judge, NYY .672
Devers, BOS .588
Alvarez, HOU .580
Martinez, BOS .564
Ramírez, CLE .563
Stanton, NYY .538
Miller, CLE .531
Peña, HOU .522

___

ON-BASE PERCENTAGE
Ward, LAA .488
Trout, LAA .432
Díaz, TB .412
France, SEA .398
Bogaerts, BOS .395
Crawford, SEA .380
Ramírez, CLE .380
Judge, NYY .373
Anderson, CHW .371
Kwan, CLE .370

___

RUNS SCORED
Trout, LAA 32
Judge, NYY 30
Ohtani, LAA 27
Ward, LAA 26
Devers, BOS 25
Alvarez, HOU 24
Franco, TB 23
García, TEX 23
Straw, CLE 23
Buxton, MIN 22
Miller, CLE 22
Rizzo, NYY 22

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HITS
Devers, BOS 52
France, SEA 49
Bogaerts, BOS 46
Anderson, CHW 45
Judge, NYY 41
Franco, TB 40
Frazier, SEA 40
Benintendi, KC 39
Crawford, SEA 39
Mullins, BAL 39
Ohtani, LAA 39
Trout, LAA 39
Ward, LAA 39

___

BASES ON BALLS
Bregman, HOU 24
Ward, LAA 23
Trout, LAA 22
Díaz, TB 21
Polanco, MIN 21
Straw, CLE 21
Winker, SEA 21
Ramírez, CLE 20
Tucker, HOU 20
5 tied 19

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DOUBLES
Devers, BOS 15
Gurriel, HOU 13
Martinez, BOS 13
Espinal, TOR 12
Hays, BAL 11
Miller, CLE 11
Sánchez, MIN 11
Arozarena, TB 10
Hernández, BOS 10
Murphy, OAK 10
Trout, LAA 10

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TRIPLES
Benintendi, KC 2
Brown, OAK 2
Dozier, KC 2
García, TEX 2
Giménez, CLE 2
Lowe, TB 2
Lowe, TB 2
Meadows, DET 2
Neuse, OAK 2
14 tied 2
Rivera, KC 2
Rosario, CLE 2
Ward, LAA 2
Witt Jr., KC 2
Arozarena, TB 1
Franco, TB 1
Kwan, CLE 1
Margot, TB 1
Mercado, CLE 1
Moore, SEA 1
Rodríguez, SEA 1
Springer, TOR 1
Straw, CLE 1
Taylor, KC 1
Walls, TB 1
14 tied 2

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TOTAL BASES
Devers, BOS 90
Judge, NYY 90
Trout, LAA 84
Ward, LAA 75
France, SEA 72
Ramírez, CLE 72
Ohtani, LAA 71
Stanton, NYY 71
Alvarez, HOU 69
Rizzo, NYY 68

___

EARNED RUN AVERAGE
Cortes Jr., NYY 1.35
Verlander, HOU 1.38
Manoah, TOR 1.71
Pérez, TEX 2.01
Rasmussen, TB 2.33
McClanahan, TB 2.33
Ryan, MIN 2.39
Gilbert, SEA 2.40
Skubal, DET 2.50
Gausman, TOR 2.52

___

WON-LOST
Verlander, HOU 5-1
Blackburn, OAK 4-0
Cole, NYY 4-0
Holmes, NYY 4-0
Cease, CHW 4-1
López, CHW 4-1
Manoah, TOR 4-1
Rasmussen, TB 4-1
Taillon, NYY 4-1
Cimber, TOR 4-2
Gilbert, SEA 4-2
Lorenzen, LAA 4-2
Ryan, MIN 4-2

___

GAMES PITCHED
Holmes, NYY 19
Acevedo, OAK 18
Jackson, OAK 18
Neris, HOU 18
Snider, KC 18
9 tied 17

___

SAVES
Romano, TOR 12
Hendriks, CHW 11
Chapman, NYY 9
Iglesias, LAA 8
Barlow, TEX 7
Clase, CLE 7
Jiménez, OAK 7
Soto, DET 6
Kittredge, TB 5
Pagán, MIN 5

___

INNINGS PITCHED
Gausman, TOR 50.0
Montas, OAK 49.0
Ray, SEA 48.2
McClanahan, TB 46.1
Lyles, BAL 46.0
Verlander, HOU 45.2
Gilbert, SEA 45.0
Greinke, KC 44.0
Cease, CHW 43.2
Cole, NYY 43.2
Dunning, TEX 43.2

___

STRIKEOUTS
Cease, CHW 67
McClanahan, TB 65
Gausman, TOR 57
Montas, OAK 53
Ohtani, LAA 53
Cole, NYY 51
Gilbert, SEA 51
Ray, SEA 50
Cortes Jr., NYY 49
Skubal, DET 45

___

COMPLETE GAMES
Detmers, LAA 1
Pivetta, BOS 1

___

SHUTOUTS
Detmers, LAA 1
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