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THROUGH AUGUST 7

BATTING
G AB R H BA
LeMahieu, NYY 13 50 9 20 .422
Correa, HOU 13 48 5 18 .375
Lewis, SEA 14 56 10 21 .375
Cruz, MIN 14 52 10 19 .365
Jones, DET 10 33 8 12 .364
Brantley, HOU 11 41 8 14 .341
Alberto, BAL 13 56 10 19 .339
Bogaerts, BOS 13 42 8 14 .333
Fletcher, LAA 14 55 9 18 .327
Robert, CHW 14 55 9 18 .327

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HOME RUNS
Judge, NYY 7
Núñez, BAL 5
Trout, LAA 5
Moreland, BOS 4
Stassi, LAA 4
Voit, NYY 4
Hernández, TOR 4
Vázquez, BOS 4
Olson, OAK 4
Kepler, MIN 4
Ramírez, CLE 4
Merrifield, KC 4

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RUNS BATTED IN
Judge, NYY 17
Cruz, MIN 15
Seager, SEA 14
Springer, HOU 12
Núñez, BAL 11
Trout, LAA 11
Ramírez, CLE 11
Merrifield, KC 11
9 tied 10

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STOLEN BASES
Kiner-Falefa, TEX 4
Robert, CHW 4
Alford, TOR 3
Andrus, TEX 3
Crawford, SEA 3
Long Jr., SEA 3
Moore, SEA 3
Reyes, DET 3
Straw, HOU 3
Tauchman, NYY 3

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SLUGGING PERCENTAGE
Judge, NYY .824
Jones, DET .758
Trout, LAA .707
Hernández, TOR .683
Urshela, NYY .659
Bogaerts, BOS .619
Stanton, NYY .600
Cruz, MIN .596
Correa, HOU .583
Vázquez, BOS .581

___

ON-BASE PERCENTAGE
Correa, HOU .464
Stanton, NYY .451
Jones, DET .432
Urshela, NYY .429
Brantley, HOU .426
Hernandez, CLE .426
Lewis, SEA .426
LeMahieu, NYY .423
Cruz, MIN .411
Crawford, SEA .410
Laureano, OAK .410

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RUNS SCORED
Núñez, BAL 13
Crawford, SEA 12
Judge, NYY 12
Altuve, HOU 11
Merrifield, KC 11
Ramírez, CLE 11
Alberto, BAL 10
Cruz, MIN 10
Kepler, MIN 10
Laureano, OAK 10
Lewis, SEA 10

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HITS
Lewis, SEA 21
Alberto, BAL 19
Cruz, MIN 19
LeMahieu, NYY 19
Correa, HOU 18
Fletcher, LAA 18
Pérez, KC 18
Robert, CHW 18
Merrifield, KC 17
Moncada, CHW 17
Polanco, MIN 17
Seager, SEA 17

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BASES ON BALLS
Santana, CLE 17
Olson, OAK 14
Rendon, LAA 12
Benintendi, BOS 10
Canha, OAK 10
Crawford, SEA 10
Díaz, TB 9
Fletcher, LAA 9
Hernandez, CLE 9
Stanton, NYY 9

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DOUBLES
Franco, KC 7
Iglesias, BAL 7
Martinez, BOS 7
Alberto, BAL 6
Seager, SEA 6
Bregman, HOU 5
Mondesi, KC 5
17 tied 4

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TRIPLES
Crawford, SEA 2
Kiner-Falefa, TEX 2
Lowe, TB 2
18 tied 1

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TOTAL BASES
Judge, NYY 42
Merrifield, KC 32
Ramírez, CLE 32
Alberto, BAL 31
Cruz, MIN 31
Franco, KC 31
Lewis, SEA 31
Seager, SEA 29
Trout, LAA 29
Correa, HOU 28
Fletcher, LAA 28
Hernández, TOR 28

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EARNED RUN AVERAGE
Lynn, TEX 0.49
Dobnak, MIN 0.60
Bieber, CLE 0.83
Bassitt, OAK 1.08
Plesac, CLE 1.80
Bundy, LAA 2.08
Montas, OAK 2.25
Heaney, LAA 2.35
Turnbull, DET 2.46
Carrasco, CLE 2.50

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WON-LOST
Bieber, CLE 3-0
Cole, NYY 3-0
Bielak, HOU 2-0
Buchter, LAA 2-0
Garcia, DET 2-0
Hembree, BOS 2-0
Hernández, TEX 2-0
Holland, KC 2-0
Maeda, MIN 2-0
Roe, TB 2-0
Smith, OAK 2-0

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GAMES PITCHED
Barlow, KC 9
Milner, LAA 8
Petit, OAK 8
Brice, BOS 7
Bummer, CHW 7
Gibaut, TEX 7
Hendriks, OAK 7
Holland, KC 7
Marshall, CHW 7
Mayers, LAA 7
McFarland, OAK 7
Ottavino, NYY 7
Ramirez, LAA 7

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SAVES
Britton, NYY 5
Colomé, CHW 4
Hand, CLE 4
Hendriks, OAK 4
Jiménez, DET 4
Rogers, MIN 3
Sulser, BAL 3
Workman, BOS 3
6 tied 2

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INNINGS PITCHED
Cole, NYY 22.1
Bieber, CLE 21.2
Bundy, LAA 21.2
Civale, CLE 19.0
Lynn, TEX 18.1
Carrasco, CLE 18.0
Gonzales, SEA 17.2
Keuchel, CHW 17.2
Maeda, MIN 17.0
Bassitt, OAK 16.2
Clevinger, CLE 16.2

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STRIKEOUTS
Bieber, CLE 35
Bundy, LAA 25
Lynn, TEX 24
Carrasco, CLE 23
Civale, CLE 23
Giolito, CHW 18
Singer, KC 18
Beeks, TB 17
Montas, OAK 17
Plesac, CLE 17
Ryu, TOR 17

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COMPLETE GAMES
Bundy, LAA 1
Cole, NYY 1

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SHUTOUTS