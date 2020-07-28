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THROUGH JULY 27

BATTING
G AB R H BA
Bradley Jr., BOS 4 14 4 8 .571
Cruz, MIN 3 13 7 7 .538
Fletcher, LAA 4 15 1 8 .533
Alberto, BAL 3 12 3 6 .500
Lowe, TB 4 14 3 7 .500
Brantley, HOU 4 15 3 7 .467
Moncada, CHW 2 9 1 4 .444
Stanton, NYY 3 9 2 4 .444
Laureano, OAK 4 12 4 5 .417
Ramírez, CLE 3 12 4 5 .417

___

HOME RUNS
Cruz, MIN 3
14 tied 2

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RUNS BATTED IN
Cruz, MIN 10
Cave, MIN 6
Maldonado, HOU 6
Brantley, HOU 6
Ramírez, CLE 5
Olson, OAK 5
Bogaerts, BOS 5
Jones, DET 5
Lowe, TB 5
Bregman, HOU 5
Franco, KC 5

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STOLEN BASES
Grossman, OAK 2
Long Jr., SEA 2
Adames, TB 1
Altuve, HOU 1
Benintendi, BOS 1
Brantley, HOU 1
Espinal, TOR 1
Fletcher, LAA 1
Guerrero Jr., TOR 1
Hernández, TOR 1
Lopes, SEA 1
Merrifield, KC 1
Reyes, DET 1

___

SLUGGING PERCENTAGE
Cruz, MIN 1.385
Stanton, NYY 1.222
Lowe, TB 1.000
Moncada, CHW 1.000
Ramírez, CLE 1.000
García, CHW .900
Brantley, HOU .800
Lewis, SEA .800
Jones, DET .786
Hernández, TOR .765

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ON-BASE PERCENTAGE
Bradley Jr., BOS .625
Alberto, BAL .571
Cruz, MIN .571
Lowe, TB .563
Fletcher, LAA .556
Stanton, NYY .545
Brantley, HOU .529
Crawford, SEA .529
Laureano, OAK .529
Lewis, SEA .500
Moncada, CHW .500

___

RUNS SCORED
Altuve, HOU 7
Cruz, MIN 7
Bradley Jr., BOS 4
Bregman, HOU 4
Laureano, OAK 4
Lewis, SEA 4
Phillips, KC 4
Polanco, MIN 4
Ramírez, CLE 4
Renfroe, TB 4
Rosario, MIN 4
Semien, OAK 4
Tucker, HOU 4

___

HITS
Bradley Jr., BOS 8
Fletcher, LAA 8
Brantley, HOU 7
Cruz, MIN 7
Iglesias, BAL 7
Lowe, TB 7
Alberto, BAL 6
Lewis, SEA 6
Merrifield, KC 6
10 tied 5

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BASES ON BALLS
Crawford, SEA 5
Altuve, HOU 4
Cabrera, DET 4
Choi, TB 4
Donaldson, MIN 4
Díaz, TB 4
Olson, OAK 4
Santana, CLE 4
Adames, TB 3
Andrus, TEX 3
Laureano, OAK 3
Lewis, SEA 3
Martínez, TB 3

___

DOUBLES
Iglesias, BAL 3
Lowe, TB 3
Seager, SEA 3
18 tied 2

___

TRIPLES
Crawford, SEA 2
Lowe, TB 2
Chapman, OAK 1
Fisher, TOR 1
Garneau, HOU 1
Goodrum, DET 1
Kiermaier, TB 1
Kiner-Falefa, TEX 1
Mathis, TEX 1
Reddick, HOU 1

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TOTAL BASES
Cruz, MIN 18
Lowe, TB 14
Hernández, TOR 13
Brantley, HOU 12
Franco, KC 12
Lewis, SEA 12
Ramírez, CLE 12
Cron, DET 11
Jones, DET 11
Merrifield, KC 11
Seager, SEA 11

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EARNED RUN AVERAGE
Bieber, CLE 0.00
Lynn, TEX 0.00
Andriese, LAA 0.00
Bassitt, OAK 0.00
Chavez, TEX 0.00
Detwiler, CHW 0.00
Godley, BOS 0.00
Yarbrough, TB 0.00
Bundy, LAA 1.35
Eovaldi, BOS 1.50
Shoemaker, TOR 1.50

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WON-LOST
Smith, OAK 2-0
23 tied 1-0

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GAMES PITCHED
Alvarado, TB 3
Bass, TOR 3
Diekman, OAK 3
Dolis, TOR 3
McFarland, OAK 3
Petit, OAK 3
Romano, TOR 3
Soria, OAK 3
48 tied 2

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SAVES
Jiménez, DET 2
Bass, TOR 1
Britton, NYY 1
Drake, TB 1
Giles, TOR 1
Hand, CLE 1
Hendriks, OAK 1
Holland, KC 1
Leclerc, TEX 1
Osuna, HOU 1
Robles, LAA 1
Soria, OAK 1
Sulser, BAL 1

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INNINGS PITCHED
Clevinger, CLE 7.0
Bundy, LAA 6.2
Bieber, CLE 6.0
Carrasco, CLE 6.0
Eovaldi, BOS 6.0
Lynn, TEX 6.0
McCullers Jr., HOU 6.0
Shoemaker, TOR 6.0
Verlander, HOU 6.0
Andriese, LAA 5.2

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STRIKEOUTS
Bieber, CLE 14
Beeks, TB 12
Carrasco, CLE 10
Glasnow, TB 9
Lynn, TEX 9
Turnbull, DET 8
Bundy, LAA 7
Canning, LAA 7
Godley, BOS 7
Graveman, SEA 7
Singer, KC 7
Verlander, HOU 7

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COMPLETE GAMES
Cole, NYY 1

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SHUTOUTS