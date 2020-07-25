https://www.wiltonbulletin.com/sports/article/American-League-Leaders-15434259.php
American League Leaders
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THROUGH JULY 24
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Peraza, BOS
|2
|9
|2
|4
|.800
|Bradley Jr., BOS
|2
|8
|3
|5
|.750
|Adames, TB
|1
|3
|0
|2
|.667
|Brantley, HOU
|1
|3
|1
|2
|.667
|Jiménez, CHW
|1
|3
|1
|2
|.667
|Laureano, OAK
|1
|3
|3
|2
|.667
|Moncada, CHW
|1
|5
|1
|3
|.600
|Martinez, BOS
|2
|9
|2
|5
|.600
|Arraez, MIN
|1
|4
|1
|2
|.500
|Cruz, MIN
|1
|4
|2
|2
|.500
|Maldonado, HOU
|1
|4
|1
|2
|.500
|Olson, OAK
|1
|4
|1
|2
|.500
___
|Kepler, MIN
|2
|Brantley, HOU
|1
|Castro, LAA
|1
|Cron, DET
|1
|Laureano, OAK
|1
|Stanton, NYY
|1
|Lewis, SEA
|1
|Olson, OAK
|1
|Ruiz, BAL
|1
|Seager, SEA
|1
|Tsutsugo, TB
|1
|Biggio, TOR
|1
___
|Olson, OAK
|4
|Brantley, HOU
|3
|Stanton, NYY
|3
|Biggio, TOR
|3
|Moncada, CHW
|3
|Pillar, BOS
|3
|Martinez, BOS
|3
|9 tied
|2
___
|Merrifield, KC
|1
___
|Laureano, OAK
|2.000
|Brantley, HOU
|1.667
|Kepler, MIN
|1.600
|Moncada, CHW
|1.400
|Castro, LAA
|1.333
|Cron, DET
|1.333
|Olson, OAK
|1.250
|Adames, TB
|1.000
|Biggio, TOR
|1.000
|Jiménez, CHW
|1.000
|Lewis, SEA
|1.000
|Seager, SEA
|1.000
___
|Laureano, OAK
|.800
|Adames, TB
|.750
|Brantley, HOU
|.750
|Jiménez, CHW
|.750
|Bradley Jr., BOS
|.667
|Martinez, BOS
|.636
|Castro, LAA
|.600
|Cruz, MIN
|.600
|Moncada, CHW
|.600
|Olson, OAK
|.600
___
|Bradley Jr., BOS
|3
|Laureano, OAK
|3
|Anderson, CHW
|2
|Biggio, TOR
|2
|Cruz, MIN
|2
|Kepler, MIN
|2
|Margot, TB
|2
|Martinez, BOS
|2
|Peraza, BOS
|2
|Polanco, MIN
|2
|Rosario, MIN
|2
|Semien, OAK
|2
___
|Peraza, BOS
|4
|Bradley Jr., BOS
|3
|Martinez, BOS
|3
|Moncada, CHW
|3
|Pillar, BOS
|3
|17 tied
|2
___
|Benintendi, BOS
|2
|Castro, LAA
|2
|Davis, OAK
|2
|Donaldson, MIN
|2
|Margot, TB
|2
|Springer, HOU
|2
|27 tied
|1
___
|Bradley Jr., BOS
|2
|Martinez, BOS
|2
|Peraza, BOS
|2
|21 tied
|1
___
|Chapman, OAK
|1
|Kiner-Falefa, TEX
|1
___
|Kepler, MIN
|8
|Bradley Jr., BOS
|7
|Martinez, BOS
|7
|Moncada, CHW
|7
|Laureano, OAK
|6
|Peraza, BOS
|6
|Alberto, BAL
|5
|Biggio, TOR
|5
|Brantley, HOU
|5
|Olson, OAK
|5
___
|Bieber, CLE
|0.00
|May, MIN
|0.00
|Romano, TOR
|0.00
|Alvarado, TB
|0.00
|Barnes, LAA
|0.00
|Bass, TOR
|0.00
|Beeks, TB
|0.00
|Cimber, CLE
|0.00
|Clippard, MIN
|0.00
|24 tied
|0.00
|Diekman, OAK
|0.00
|Dolis, TOR
|0.00
|Duffey, MIN
|0.00
|Farmer, DET
|0.00
|Fry, CHW
|0.00
|Giles, TOR
|0.00
|Hand, CLE
|0.00
|Heuer, CHW
|0.00
|Holland, KC
|0.00
|Mayers, LAA
|0.00
|Ramirez, SEA
|0.00
|Stashak, MIN
|0.00
|Thompson, TB
|0.00
|Wittgren, CLE
|0.00
|Zuber, KC
|0.00
|24 tied
|0.00
___
|Bieber, CLE
|1-0
|Cole, NYY
|1-0
|Eovaldi, BOS
|1-0
|Lynn, TEX
|1-0
|May, MIN
|1-0
|Romano, TOR
|1-0
|Smith, OAK
|1-0
|Verlander, HOU
|1-0
___
|Alvarado, TB
|1
|Barlow, KC
|1
|Barnes, LAA
|1
|Bass, TOR
|1
|Beeks, TB
|1
|Berríos, MIN
|1
|Bieber, CLE
|1
|Bleier, BAL
|1
|Boyd, DET
|1
|79 tied
|1
|Buchter, LAA
|1
|Bummer, CHW
|1
|Buttrey, LAA
|1
|Carroll, BAL
|1
|Castro, BAL
|1
|Chavez, TEX
|1
|Cimber, CLE
|1
|Cisnero, DET
|1
|Clippard, MIN
|1
|Cobb, BAL
|1
|Cole, NYY
|1
|Cordero, CHW
|1
|Covey, BOS
|1
|Detwiler, CHW
|1
|Devenski, HOU
|1
|Diekman, OAK
|1
|Dolis, TOR
|1
|Duffey, MIN
|1
|Duffy, KC
|1
|Edwards Jr., SEA
|1
|Eovaldi, BOS
|1
|Farmer, DET
|1
|Fry, CHW
|1
|Fry, BAL
|1
|Giles, TOR
|1
|Giolito, CHW
|1
|Givens, BAL
|1
|Gonzales, SEA
|1
|Grotz, SEA
|1
|Hand, CLE
|1
|Heaney, LAA
|1
|Hembree, BOS
|1
|Hendriks, OAK
|1
|Hernández, TEX
|1
|Herrera, CHW
|1
|Hess, BAL
|1
|Heuer, CHW
|1
|Holland, KC
|1
|Lakins Sr., BAL
|1
|Leclerc, TEX
|1
|Lynn, TEX
|1
|Marshall, CHW
|1
|May, MIN
|1
|Mayers, LAA
|1
|McFarland, OAK
|1
|McKay, DET
|1
|Milner, LAA
|1
|Milone, BAL
|1
|Misiewicz, SEA
|1
|Montas, OAK
|1
|Morton, TB
|1
|Osich, BOS
|1
|Paredes, HOU
|1
|Petit, OAK
|1
|Pérez, BOS
|1
|Ramirez, LAA
|1
|Ramirez, SEA
|1
|Robles, LAA
|1
|Romano, TOR
|1
|Ryu, TOR
|1
|Smith, OAK
|1
|Soria, OAK
|1
|Soto, DET
|1
|Stashak, MIN
|1
|Taylor, HOU
|1
|Thompson, TB
|1
|Valdez, BOS
|1
|Verlander, HOU
|1
|Wittgren, CLE
|1
|Zuber, KC
|1
|79 tied
|1
___
|Giles, TOR
|1
|Hand, CLE
|1
|Leclerc, TEX
|1
___
|Bieber, CLE
|6.0
|Eovaldi, BOS
|6.0
|Lynn, TEX
|6.0
|Verlander, HOU
|6.0
|Cobb, BAL
|5.1
|Boyd, DET
|5.0
|Cole, NYY
|5.0
|Pérez, BOS
|5.0
|Heaney, LAA
|4.2
|Ryu, TOR
|4.2
___
|Bieber, CLE
|14
|Lynn, TEX
|9
|Verlander, HOU
|7
|Heaney, LAA
|6
|Beeks, TB
|5
|Cole, NYY
|5
|Milone, BAL
|5
|Montas, OAK
|5
|Eovaldi, BOS
|4
|Morton, TB
|4
|Ryu, TOR
|4
___
|Cole, NYY
|1
___
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