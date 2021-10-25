ATP Rankings

1. Novak Djokovic, Serbia, 11430 2. Daniil Medvedev, Russia, 9630 3. Stefanos Tsitsipas, Greece, 7930 4. Alexander Zverev, Germany, 6680 5. Rafael Nadal, Spain, 5635 6. Andrey Rublev, Russia, 5560 7. Matteo Berrettini, Italy, 4688 8. Casper Ruud, Norway, 3615 9. Dominic Thiem, Austria, 3405 10. Hubert Hurkacz, Poland, 3378 11. Jannik Sinner, Italy, 3260 12. Felix Auger-Aliassime, Canada, 3196 13. Denis Shapovalov, Canada, 2903 14. Cameron Norrie, Great Britain, 2895 15. Roger Federer, Switzerland, 2785 16. Diego Schwartzman, Argentina, 2693 17. Cristian Garin, Chile, 2510 18. Pablo Carreno Busta, Spain, 2400 19. Aslan Karatsev, Russia, 2392 20. Roberto Bautista Agut, Spain, 2225 21. Gael Monfils, France, 2213 22. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 2151 23. Lorenzo Sonego, Italy, 2125 24. Daniel Evans, Great Britain, 2077 25. Nikoloz Basilashvili, Georgia, 2066 26. John Isner, USA, 2001 27. Reilly Opelka, USA, 1891 28. Taylor Fritz, USA, 1785 29. Ugo Humbert, France, 1728 30. Karen Khachanov, Russia, 1696 31. Lloyd Harris, South Africa, 1658 32. Alex de Minaur, Australia, 1641 33. Dusan Lajovic, Serbia, 1556 34. Alexander Bublik, Kazakhstan, 1516 35. Marin Cilic, Croatia, 1515 36. Fabio Fognini, Italy, 1494 37. David Goffin, Belgium, 1481 38. Sebastian Korda, USA, 1464 39. Marton Fucsovics, Hungary, 1439 40. Filip Krajinovic, Serbia, 1402 41. Federico Delbonis, Argentina, 1370 42. Carlos Alcaraz, Spain, 1355 43. Albert Ramos-Vinolas, Spain, 1294 44. Benoit Paire, France, 1270 45. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 1255 46. Ilya Ivashka, Belarus, 1253 47. Milos Raonic, Canada, 1244 48. Kei Nishikori, Japan, 1210 49. Frances Tiafoe, USA, 1192 50. Adrian Mannarino, France, 1144 Doubles 1. Nikola Mektic, Croatia, 10820 2. Mate Pavic, Croatia, 10775 3. Joe Salisbury, Great Britain, 8890 4. Rajeev Ram, USA, 8730 5. Nicolas Mahut, France, 8335 6. Pierre-Hugues Herbert, France, 7260 7. Horacio Zeballos, Argentina, 7145 8. Marcel Granollers, Spain, 7088 9. Filip Polasek, Slovakia, 6330 10. Ivan Dodig, Croatia, 5445