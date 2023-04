LIMA (AP) — Perú le ha pedido a Argentina documentación sobre la muerte de Martha Huatay, quien integró el grupo terrorista Sendero Luminoso y era buscada por la justicia por su presunta participación en un cruento atentado ocurrido en 1992.

El gobierno peruano dispuso que su embajada en el país vecino recabe información y documentos sobre el deceso de Huatay ocurrido en la ciudad argentina de La Plata en septiembre del año pasado, según certificados publicados por el diario argentino Clarín.

“Se ha enviado a nuestra embajada el pedido de información de la Procuraduría para que gestione el tema con las autoridades argentinas. Vamos a consultar a la embajada”, dijo a The Associated Press el viernes una fuente de la cancillería peruana que prefirió no ser identificada porque no está autorizada por sus superiores a hacer declaraciones.

Con esta información las autoridades peruanas buscan corroborar si efectivamente Huatay falleció, ya que su deceso se habría producido cuando enfrentaba una nueva investigación por la que la Fiscalía había pedido que se la condenara a cadena perpetua por terrorismo.

“No lo podemos afirmar (que haya muerto Huatay) porque se vienen realizando todas las diligencias necesarias por parte de la policía argentina a fin de establecer la veracidad de la documentación que se ha presentado”, dijo la víspera a la prensa el general José Antonio Zavala, jefa de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional de Perú.

Huatay integró la cúpula de Sendero Luminoso, un grupo terrorista de inspiración maoísta que inició una guerra contra el Estado peruano en la década de los ochenta y que fue considerado responsable de más de 31.000 muertes por la Comisión de la Verdad del Perú.

La mujer fue capturada por la policía en octubre de 1992, un mes después de la caída del máximo cabecilla de la organización, Abimael Guzmán. Purgó una condena a 25 años de prisión por pertenecer a la alta jerarquía de Sendero Luminoso y fue excarcelada en 2017.

Ese mismo año la Procuraduría Antiterrorismo impulsó una investigación sobre su participación en un atentado en la calle Tarata, en el distrito de Miraflores, en Lima, ocurrido en julio de 1992. En el ataque los senderistas hicieron estallar un coche-bomba que mató a 25 personas y dejó 155 heridos. Según otro cabecilla senderista, Huatay fue quien transmitió el plan del atentado a los subversivos que lo ejecutaron.

Un fiscal había logrado que el Poder Judicial ordenara la prisión preventiva de Huatay por nueve meses mientras era investigada por ese atentado, pero cuando las autoridades peruanas se disponían a arrestarla se supo que había viajado a Argentina.

Según documentos publicados por el diario argentino Clarín, Huatay falleció en La Plata el 10 de septiembre de 2022 de un “paro cardíaco-insuficiencia cardíaca” y su cuerpo fue cremado.