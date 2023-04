LA HABANA (AP) — Los diputados cubanos constituyeron el miércoles una nueva Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento unicameral de la isla, que tendrá como objetivo elegir de entre sus miembros al presidente del país para un mandato de cinco años.

En la mañana y con la presencia del expresidente y líder revolucionario Raúl Castro y del actual gobernante Miguel Díaz-Canel más de 400 parlamentarios arrancaron la sesión.

En total se presentaron 462 de los 470 diputados elegidos a partir de un complejo proceso que comenzó en noviembre. La prensa no tuvo acceso al recinto y la sesión era transmitida en vivo por la televisión estatal.

Antes de seleccionar a un nuevo mandatario, según lo dispone la ley cubana, los legisladores designaron a sus propias autoridades y a un Consejo de Estado.

Observadores y analistas consideran que la Asamblea, que se regirá por la constitución aprobada en 2019, reelegirá como presidente a Díaz-Canel para un segundo y último mandato luego de suceder a Raúl Castro en 2018.

Quien asuma la primera magistratura tendrá como principal desafío sacar adelante a la isla de una severa crisis económica producto de la recesión ocasionada por la pandemia de COVID-19, una serie de decisiones de política financiera -como la unificación de la moneda- que dispararon la inflación y severas sanciones por parte de Estados Unidos.

Díaz-Canel y su primer ministro, Manuel Marrero, han reiterado que no habrá modificaciones en el modelo socialista y de partido único de la isla.

Los críticos del sistema político cubano sostienen que el proceso electoral no da cabida a voces opositoras y que el Parlamento respalda sin discusión al oficialismo. Pero las autoridades defienden el modelo como una forma de gobierno participativa que incorpora a todos los sectores sociales.

La única institución política con estatus legal es el Partido Comunista de Cuba (PCC), pero su función no es electoral pues no nomina candidatos -y los diputados no están obligados a ser sus miembros-. Pero su función, según la constitución, es dirigir el rumbo del país, por lo que su influencia es enorme. Díaz-Canel es el actual primer secretario del PCC.

Por su parte, los diputados de la Asamblea no reciben una remuneración por su labor sino que continúan vinculados a sus trabajos.

Además de Castro y Díaz-Canel, entre los legisladores se encuentran personalidades connotadas como casi todos los ministros.

———————

Andrea Rodríguez está en Twitter como www.twitter.com/ARodriguezAP