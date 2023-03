DACA, Bangladesh (AP) — El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, dice que la invasión rusa de Ucrania no solo ha desestabilizado la paz, sino que ha impactado sobre los precios en su país.

“América Latina es una zona de paz, la zona de paz más densamente poblada”, dijo Cafiero en entrevista con The Associated Press el martes. “No tenemos desarrollo militar ni infraestructura militar para participar en una guerra que exigimos se acabe y no debe continuar”.