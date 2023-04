Sondeo: Mayoría rechaza recortes a Seguro Social y Medicare

WASHINGTON (AP) — La mayoría de los adultos estadounidenses se opone a las propuestas que reducirán las prestaciones del Medicare o del Seguro Social, y la mayoría apoya aumentar los impuestos a las personas con los ingresos más altos a fin de que el Medicare siga funcionando como hasta ahora.

Los resultados de una encuesta realizada en marzo por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, se dan a conocer cuando ambos programas están a punto de quedarse sin suficiente efectivo para pagar las prestaciones completas en la próxima década.