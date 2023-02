Nuevas normas limitarían azúcar en comidas escolares de EEUU

Las autoridades agrícolas de Estados Unidos propusieron el viernes nuevas normas nutricionales para las comidas escolares, incluyendo los primeros límites en azúcares añadidas, con un enfoque en alimentos endulzados como cereales, yogur, leche de sabores y pastelitos para el desayuno.

El plan anunciado por el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, también intenta reducir significativamente el sodio en los alimentos que se sirven a los alumnos del país para 2029, al tiempo que flexibiliza las normas para los alimentos elaborados con granos integrales.

El objetivo es mejorar la alimentación y alinearse con las recomendaciones alimentarias federales en el programa que sirve desayuno a más de 15 millones de niños y almuerzo a casi 30 millones de niños todos los días, indicó Vilsack.

“Las comidas escolares resultan ser las comidas con el valor nutricional más elevado de cualquier comida que los niños puedan consumir fuera de la escuela”, dijo Vilsack en una entrevista.

Los primeros límites para azúcares añadidas serán requeridos para el año escolar 2025-2026, empezando con alimentos altos en azúcar como cereales endulzados, yogures y leches de sabores.

Bajo el plan, una leche de chocolate de 8 onzas (236 mililitros), por ejemplo, no podrá contener más de 10 gramos de azúcar. Algunas leches de sabores populares actualmente contienen el doble de esa cantidad. El plan también limita los postres de granos azucarados, como pastelitos o donas, a no más de dos veces por semana en el desayuno.

Para finales de 2027, las azúcares añadidas en las comidas escolares estarán limitadas a menos del 10% del total de calorías por semana en los desayunos y almuerzos.

La propuesta también reducirá el sodio en las comidas escolares en 30% para finales de 2029. Gradualmente se irá reduciendo para alinearse con las normas federales, que recomiendan que los estadounidenses de 14 años o más limiten el sodio a unos 2.300 miligramos al día, y menos que eso para niños más pequeños.

___

Las periodistas de The Associated Press Shelby Lum y Maddie Burakoff contribuyeron a este despacho.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Science and Educational Media Group del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo el contenido.